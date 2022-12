Terra Amara, Yilmaz e Demir: chi vuole innescare una nuova guerra tra di loro? | Anticipazioni

Nonostante il suo rapporto complicato con Demir Yaman (Murat Ünalmış), Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) continuerà a comportarsi in maniera corretta con il proprio nemico. Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’imprenditore metterà in guardia il figlio di Hünkar (Vahide Perçin) appena capirà che qualcuno sta cercando di sfruttare il suo astio con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) per innescare una guerra tra di loro ed ottenere così dei vantaggi…

Terra Amara, news: Yilmaz e le azioni acquistate da Cengaver

La storyline inizierà a delinearsi quando Demir scoprirà con suo estremo sgomento che l’ormai ex amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar) ha venduto a Yilmaz le azioni del polo industriale che volevano aprire insieme. Di primo acchito, Yaman se la prenderà con l’uomo, salvo poi pentirsi dell’amicizia interrotta quando scoprirà che non è stata Nihal (Ebru Aytemur) a parlare a tutti gli abitanti di Cukurova della vecchia relazione tra Akkaya e la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Demir cercherà ad ogni costo di farsi perdonare da Cengaver, ma l’uomo non vorrà sentire ragioni e resterà fedele a Yilmaz e Fekeli. A quel punto la situazione non farà che complicarsi, anche a causa di un’improvvisa sommossa organizzata da alcuni operai…

Terra Amara, spoiler: chi vuole far iniziare una guerra tra Yilmaz e Demir?

Eh sì: possiamo anticiparvi che diverse persone si presenteranno nell’accampamento degli inservienti di Yilmaz per prendere possesso dei loro rifugi, asserendo che l’ordine è arrivato da un uomo incaricato da Demir. Un imprevisto che, fin da subito, attirerà i sospetti di Fekeli, dato che riterrà del tutto impossibile che Yaman abbia agito tramite intermediari (poiché in passato non si è fatto alcuno scrupolo ad agire in prima persona, come quando aveva incendiato i rifugi dei suoi dipendenti per punirli).

Fekeli avrà dunque il sentore che qualcuno stia manipolando appositamente la situazione per creare dei nuovi attriti tra Yilmaz e Demir, probabilmente poiché spaventato dalla grossa società che potrebbero creare insieme. Ali Rahmet deciderà di palesare tale dubbio a Hünkar…

Terra Amara, trame: Demir e Yilmaz cercano il traditore

Tuttavia, l’incontro tra i due ex verrà intercettato da Demir, il quale chiederà immediatamente alla madre perché si trova in compagnia di Fekeli. Quest’ultimo deciderà quindi di mettere al corrente lo stesso Demir dei suoi sospetti e, a sorpresa, potrà contare sul suo aiuto. In pratica, Demir cercherà di scoprire (insieme a Yilmaz) chi sta cercando di sabotarlo e scoverà il colpevole, ossia uno degli uomini che fa parte della società di industriali fortemente voluta da Akkaya.

Agendo in tale maniera, Demir e Yilmaz disinnescheranno l'eventuale pericolo, ma gli altri industriali cominceranno a porsi delle domande sul potente polo economico a cui i due potrebbero dare la luce se la loro società andasse effettivamente in porto. Insomma, la faccenda continuerà ad essere rischiosa…