Terra amara, anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023

Prima settimana del 2023 con Terra amara, che – come tutte le soap di Canale 5 – non andrà in onda il giorno della Befana. Puntata lunghissima, invece, sabato 7 gennaio. Vediamo cosa accadrà:

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 2 a sabato 7 gennaio 2023

Nonostante l’intermediazione di Hunkar e Fekeli, Yilmaz e Demir non trovano un accordo per sancire la fine delle ostilità, anzi dopo il loro incontro sembra guerra aperta. Nonostante ciò, Fekeli nutre ancora delle speranze e cerca di rassicurare Hunkar sulla possibilità di risolvere le controversie. Gulten è uscita dall’ospedale e Demir, per ringraziarla di non aver detto di essere stata colpita da lui durante la lite con Yilmaz, decide di regalarle un appezzamento di terra.

Spoiler Terra amara: Yilmaz ha anticipato Demir

Durante una riunione di lavoro, Demir scopre che alcuni uomini stanno speculando sul mercato delle arance, col rischio di affamare gli agricoltori di Cukurova, così su consiglio di Hunkar decide di intervenire acquistando lui tutto il raccolto. Ma scopre che qualcun altro l’ha anticipato: Yilmaz.

Gaffur vive come un’ingiustizia il fatto che Gulten sia la proprietaria del terreno e non lui, ma Saniye lo aiuta a scorgere l’opportunità di beneficiare della situazione. L’intuizione con cui Yilmaz ha salvato i produttori di arance lo rende celebre, infatti viene intervistato e le sue parole non lasciano indifferente nessuno, tanto meno le due donne della sua vita.

Trame Terra amara: l’incidente di Zuleyha e Mujgan

Demir paga un uomo perché manometta i freni dell’auto di Yilmaz, ma il giorno seguente sarà Mujgan a prendere quell’auto. Per caso, Zuleyha la vede al volante e sale in auto per parlarle. Poco dopo le due finiscono fuori strada, ma Yilmaz le trova grazie all’informazione avuta da Sabahattin. Demir riceve un’informazione inesatta, che indispettisce Hunkar, e che lo fa tremare dalla paura: teme che sua moglie possa essere vittima della sua vendetta.

Zuleyha e Mujgan hanno avuto un brutto incidente automobilistico. Demir e Yilmaz, preoccupati per la salute delle loro compagne, accorrono all’ospedale per vegliarle. Purtroppo l’ospedale è pieno e le due donne sono costrette a condividere la stessa stanza. Zuleyha soffre terribilmente nel vedere Yilmaz e Mujgan insieme e prega Demir di trovare una stanza singola. Demir arriva addirittura ad offrire del denaro a un paziente che sta per essere dimesso affinché liberi prima il suo letto, ma la sofferenza di Zuleyha è troppa e la donna decide di tornare a casa contro il parere medico. Nel frattempo anche Mujgan torna a lavorare in ospedale e Yilmaz decide di portare l’auto in officina per farla controllare. I sospetti di Fekeli sono fondati: l’auto è stata manomessa.

Cengaver, sommerso dai debiti, chiede a Demir di restituirgli il denaro investito nel caseificio ora che la società è sciolta, ma Demir si rifiuta; Nihal propone quindi di vendere l’oro della sua dote. Fekeli comunica alle sue guardie che qualcuno ha manomesso i freni dell’auto di Yilmaz. Zuleyha assicura Mujgan di non provare più nulla per Yilmaz e le augura di essere felici insieme. Zuleyha dice a Demir di aver capito di amarlo, ma Demir è convinto che sia solo riconoscenza per esser stato al suo capezzale dopo l’incidente. I piani di Yilmaz per l’esportazione di arance in Europa lo rendono sempre più benvoluto dagli uomini d’affari di Cukurova. Gaffur viene redarguito da Hunkar per aver tentato di disporre del terreno di Gulten a suo piacere. Demir diventa presidente della squadra di calcio Cukurova. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.