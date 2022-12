Terra Amara: Demir permette a Züleyha di rivedere Adnan ma… | Anticipazioni

A Terra amara, dopo il ricovero in manicomio fortemente voluto dalla suocera Hünkar (Vahide Perçin), i problemi per la povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) saranno appena cominciati. La donna dovrà infatti combattere contro l’ennesima malefatta del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış), che le permetterà di rivedere il piccolo Adnan… ma ad una condizione!

Terra Amara, news: il tentato suicidio di Züleyha

Già sapete che Demir porterà Adnan in un luogo sicuro quando Züleyha andrà da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) in cerca di aiuto dopo aver scoperto che è stato lui a far sabotare la macchina con la quale, qualche settimana prima, lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente. Al culmine di uno scontro a fuoco, Demir finirà per ferire Yilmaz alla schiena ma – non contento – vorrà pure punire la consorte e così porterà Adnan dalla tenuta, svelando alla donna che probabilmente non rivedrà mai più il bambino perché intende farlo crescere in Svizzera.

Stremata per la situazione venutasi a creare, dalla quale non riuscirà a trovare una via d’uscita, Züleyha tenterà quindi di togliersi la vita tagliandosi le vene dei polsi, ma Hünkar la salverà grazie all’aiuto di un medico. Ciò sarà però l’ennesimo preambolo di una nuova sofferenza per la nostra protagonista…

Terra Amara, trame: Züleyha in un ospedale psichiatrico!

Eh sì: seguendo il consiglio del dottore, convinto che la Altun prima o poi cercherà di togliersi ancora la vita, Hünkar darà il suo consenso per far ricoverare la povera nuora in un istituto psichiatrico, dove dovrà stare a contatto con dei veri e propri pazzi, oltre a subire una cura a base di medicinali e “camicia di forza” ogni volta che approfitterà di una distrazione degli infermieri per tentare la fuga.

Sarà un vero e proprio calvario dal quale però Züleyha potrà fortunatamente uscire in tempi brevi, visto che Demir si arrabbierà tantissimo appena scoprirà ciò che la madre ha fatto e preleverà la consorte dalla clinica, andando perfino contro il parere del medico. Come facilmente prevedibile, quanto avvenuto rinnoverà peraltro l’antico astio tra Züleyha e la suocera Hünkar, ma darà anche modo alla nostra protagonista di tornare a sorridere, anche se per pochi minuti!

Terra Amara, spoiler: Demir consente a Züleyha di rivedere Adnan ma…

Possiamo infatti anticiparvi che Demir sembrerà sciogliersi di fronte all’evidente dolore di Züleyha e la porterà dalla bambinaia che si sta prendendo cura di Adnan, dandole modo di riabbracciarlo. Tuttavia, la Altun non avrà dal merito il permesso di riportare il bambino a casa e dovrà salutarlo controvoglia. Una decisione, da parte del Yaman, che farà infuriare Züleyha, la quale gli rinfaccerà tutto il male che le ha fatto e preciserà per l’ennesima volta che Adnan in realtà è figlio di Yilmaz!

A tali parole Demir non darà per niente retta, certo che la consorte stia mentendo soltanto per ferirlo. Insomma, l’uomo non vorrà prendere proprio in considerazione l’idea di non essere il padre di Adnan e così Züleyha, suo malgrado, dovrà stare ancora lontana dal figlioletto. Ma stavolta non se ne starà con le mani in mano… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.