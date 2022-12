Terra Amara: Demir scopre che Şermin l’ha denunciato, ecco perché | Anticipazioni

Fin dalle prime puntate italiane di Terra Amara, i telespettatori hanno imparato a guardare con sospetto ogni azione eseguita da Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), capace di tutto per cercare di entrare in possesso delle ricchezze della “zia” Hünkar (Vahide Perçin) e del cugino Demir (Murat Ünalmış). Quest’ultimo, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela iberica, finirà per prendersela nuovamente con la donna, che lo metterà in difficoltà con la guardia civile…

Terra Amara, news: Demir spara a Yilmaz

La trama prenderà il via quando Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà che è stato Demir a dare ordine di sabotare la macchina di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) con la quale lei e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un rovinoso incidente, per fortuna senza alcun tipo di conseguenze. In preda allo shock più totale, la Altun lascerà quindi la tenuta dei Yaman insieme al piccolo Adnan ed andrà nella tenuta di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per chiedere aiuto a Yilmaz, ma la situazione finirà per degenerare…

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete infatti già che si verrà a creare uno scontro a fuoco tra Demir e Yilmaz che terminerà quando il primo sparerà alla schiena del suo eterno rivale. Akkaya verrà dunque salvato da un’operazione d’emergenza, ma nessuno della guardia civile verrà messo al corrente del fattaccio…

Terra Amara, trame: Demir accusato del ferimento di Yilmaz ma…

In un successivo dialogo, Fekeli comunicherà infatti a Hünkar che sarà Yilmaz, una volta ripresosi dall’intervento, a decidere se denunciare o meno Demir per ciò che gli ha fatto. Tuttavia, anche se Akkaya non muoverà un dito, il Yaman verrà convocato in gendarmeria alcuni giorno dopo, dove il questore lo accuserà proprio del ferimento di Yilmaz.

Questa strana circostanza porterà Demir ad essere arrestato, anche se poi Fekeli lo scagionerà mentendo agli inquirenti e negando che la sparatoria sia mai avvenuta. In ogni caso resterà il mistero, perché non sarà chiaro chi abbia sporto denuncia verso Demir. Almeno finché quest’ultimo non muoverà i suoi agganci per scoprire chi ha agito ai suoi danni, finendo per scoprire che la colpevole di tutto è la cugina Şermin…

Terra Amara, spoiler: Demir sul punto di fare del male a Şermin

Su tutte le furie, Demir tornerà immediatamente a casa e aggredirà fisicamente Şermin, accusandola di averlo volutamente messo in difficoltà nonostante i tanti favori che le ha fatto nel corso degli anni, compresi i pagamenti della retta universitaria della figlia Betül alla Sorbona di Parigi.

Incurante delle rimostranze del cugino, Şermin ribadirà però di non aver raccontato nessuna menzogna alla guardia civile e si chiuderà nella sua casa prima che Demir diventi ancora più aggressivo. Fatto sta che l’ennesimo colpo di testa di Şermin non farà altro che provocare un ulteriore frattura nel suo rapporto, già decisamente compromesso, con Demir e Hünkar, che vorranno trovare un modo per fargliela pagare… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.