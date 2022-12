Terra Amara: Demir scopre di aver fatto un errore enorme! Ecco quale | Anticipazioni

Come reagirà Demir Yaman (Murat Ünalmış) appena scoprirà che non è stata Nihal (Ebru Aytemur), la moglie del suo amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), a rivelare a tutti gli abitanti di Adana che Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e il nemico Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) erano amanti? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Addentriamoci dunque meglio in questa storyline…

Terra Amara, news: Cengaver e la rinnovata amicizia con Yilmaz

Non sapendo che è stata Naime (Şebnem Dilligil), una vecchia conoscente di Yilmaz, a spifferare la verità, Demir isolerà Cengaver poiché attribuirà tutta la colpa a Nihal, colpevole di aver minacciato Züleyha qualche giorno prima su tale argomento per convincerla a prestarle dei soldi con cui aiutare il fratello indebitato. Seguendo tale ragionamento (sbagliato), Demir scioglierà quindi la società appena fondata con Cengaver, ma si rifiuterà di comprare le sue azioni persino quando l’uomo lo metterà al corrente del fatto che è a un passo dalla bancarotta.

Dopo aver discusso pesantemente con Nihal, arrivando addirittura a lasciare la sua casa, Cengaver si sentirà preso in giro da Demir e, una volta che chiarirà il malinteso con la moglie, vorrà trovare una soluzione per evitare il pignoramento di tutti i suoi beni. Proprio per questo, l’uomo chiederà perdono sia a Yilmaz e sia a Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) per aver creduto ai racconti distorti del cattivo Demir e venderà proprio ad Akkaya le sue azioni per risanare i suoi conti.

Terra Amara, spoiler: Demir scopre che Yilmaz è il suo nuovo socio!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: quando avrà la certezza (proprio da Cengaver) che è stato Demir ad ordinare un attentato ai danni di Fekeli, Yilmaz assesterà un nuovo colpo ai danni del nemico e gli comunicherà di essere il suo nuovo socio, in quanto detentore delle azioni che ha acquistato regolarmente dal Çimen.

Ovviamente, Demir resterà spiazzato dalla cosa, tant’è che andrà da Cengaver in cerca di una spiegazione. Agendo in quel modo, entrerà così a conoscenza della scomoda verità, visto che Nihal – per evitare uno scontro fisico tra i due uomini – confesserà al Yaman che è stata Naime a parlare in ospedale dei trascorsi tra la Altun e la Akkaya, dopo essere stata soccorsa per un malore. Una versione che i coniugi Çimen avranno appreso proprio da Yilmaz!

Terra Amara, trame: Demir capisce di avere sbagliato con Cengaver e…

Prima di dare veridicità alle parole di Cengaver, che gli recriminerà di aver incolpato lui e la consorte senza nemmeno accertarsi di come fossero andati realmente i fatti, Demir si recherà nella struttura sanitaria e se la prenderà persino con Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) quando confermerà la versione dei due coniugi. Il Yaman comincerà quindi a provare dei veri e propri sensi di colpa verso i Çimen ma non saprà come venire fuori dal problema che lui stesso, con la sua ira, avrà creato.

Data la mossa di Yilmaz, Hünkar (Vahide Perçin) consiglierà al figlio di vendere le sue azioni della società per non avere a che fare con il proprio antagonista. Demir non vorrà però consegnare ad Akkaya una vittoria senza nemmeno combattere… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.