Terra Amara: Fekeli e Hünkar, momento romantico? | Anticipazioni

Il vecchio amore (mai vissuto fino in fondo) tra Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin) sarà al centro della scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. L’occasione darà dunque modo ai due di trascorrere del tempo insieme, in un’atmosfera del tutto romantica…

Terra Amara, news: Fekeli e Hünkar sempre più vicini

Come già sappiamo, Fekeli e Hünkar continueranno a frequentarsi nonostante i contrasti sempre più accesi tra Demir (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che cercheranno di frenare ad ogni costo anche se non sempre riusciranno nel loro intento.

Nel corso dei loro incontri, ovviamente, i due ex amanti faranno dei continui riferimenti alla vecchia storia d’amore che non hanno potuto vivere, sia a causa delle menzogne di Adnan Yaman Senior, ossia il defunto marito di Hünkar, sia a causa dei vari impedimenti messi in atto dalla famiglia della donna per evitare che stessero insieme. L’intesa tra i personaggi non tarderà però a venire fuori in una determinata occasione…

Terra Amara, trame: Fekeli e Hünkar costretti a mettersi a riparo da un temporale!

Eh sì: nel bel mezzo di un pomeriggio, che passeranno insieme senza rivelare nulla né a Yilmaz e né a Demir, Fekeli e Hünkar verranno infatti sorpresi dall’arrivo improvviso di un temporale, che impedirà loro di tornare a casa perché sarà troppo rischioso mettersi in macchina.

A quel punto, Ali Rahmet dirà a Hünkar di conoscere un rifugio dove possono stare finché non smetterà di piovere. Una proposta che la signora Yaman sarà costretta ad accettare, visto che sarà davvero pericoloso ritornare alla tenuta. Occhio dunque al momento romantico che si verrà a creare…

Terra Amara, trame: Fekeli, Hünkar e la romantica notte insieme…

Appena troveranno rifugio in una casetta in mezzo alla campagna, che avrà al suo interno una stufa con la quale riscaldarsi, Fekeli e Hünkar mangeranno qualcosa e sarà abbastanza chiaro che non hanno mai smesso di amarsi. La dolce serata si concluderà senza un avvicinamento vero e proprio, ma i due finiranno per addormentarsi sul divano abbracciati.

Si tratta di un primo passo fondamentale verso il ricongiungimento della coppia “storica” della telenovela oppure i problemi dei loro figli finiranno per trascinarli di nuovo su due fronti opposti? Non mancheremo di approfondire la situazione nei nostri prossimi post… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.