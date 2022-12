Terra Amara: Fekeli “salva” Demir dall’arresto | Anticipazioni

Nonostante i continui dissapori che avrà con lui per via del burrascoso rapporto con il figlioccio Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) continuerà a “proteggere” anche Demir Yaman (Murat Ünalmış). È un aspetto, questo, che emergerà ancora una volta nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Demir ferisce Yilmaz

Da un po’ di tempo nei nostri post vi stiamo parlando della sparatoria che coinvolgerà Yilmaz e Demir. Appena Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) andrà dal “nemico” in cerca di aiuto dopo aver scoperto che è stato proprio lui a sabotare la macchina con la quale lei e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente, il Yaman non esiterà infatti a cercare di riprendersi la consorte con la forza e, nel bel mezzo di uno scontro a fuoco, sparerà a Yilmaz alla schiena.

Yilmaz, per non coinvolgere le autorità nella questione, verrà prontamente operato in gran segreto da Müjgan, da Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e da un’altra dottoressa; poi Fekeli avrà modo di parlare con Hünkar (Vahide Perçin) e gli farà sapere che sarà soltanto Yilmaz, una volta ripresosi, a decidere se denunciare o meno Demir per ciò che gli ha fatto. Tuttavia, la trama verrà presto caratterizzata da un altro colpo di scena…

Terra Amara, trame: Demir tra le sbarre!

Eh sì: anche se Fekeli e Yilmaz non procederanno con la denuncia, Demir verrà convocato lo stesso in commissariato a causa della sparatoria e, quando negherà il suo coinvolgimento nella stessa, verrà addirittura rinchiuso in una cella finché il questore non avrà avuto modo di parlare anche con Akkaya e Ali Rahmet. Una situazione decisamente spinosa che Demir deciderà di nascondere alla madre, dato che ordinerà al capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) di non metterla per nessun motivo al corrente del suo arresto.

Tuttavia, Hünkar finirà per scoprire tutto da Fekeli, che inaspettatamente intercederà in favore del giovane. Ma in che modo?

Terra Amara, spoiler: Fekeli testimonia in favore di Demir!

La risposta è presto detta: nel momento in cui si recherà in commissariato per parlare con il questore, Fekeli confermerà la versione di Demir e dirà che non c’è stata alcuna sparatoria tra lui e Yilmaz. Dato che cadrà ogni capo di imputazione, Yaman verrà nuovamente rimesso in libertà, ma non si rallegrerà quando scoprirà dalla madre che è stato “graziato” per via della bontà mostrata da Ali Rahmet Fekeli.

In ogni caso, l’uomo non avrà abbastanza tempo per pensare a quanto successo, dato che apprenderà che Hünkar ha rinchiuso Züleyha in un ospedale psichiatrico in seguito ad un tentativo di suicidio. L’uomo andrà infatti su tutte le furie ed esigerà di sapere dove si trova la moglie. Una risposta che però Hünkar non sarà affatto disposta a dargli… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.