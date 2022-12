Terra Amara: Fekeli scoprirà la verità su Demir? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) verrà mosso da un sospetto: l’uomo subirà un attentato mentre si troverà in compagnia di Hünkar (Vahide Perçin) e avrà subito il sentore che dietro a tutto quanto ci sia Demir Yaman (Murat Ünalmış). Non a caso, deciderà di portare avanti delle indagini quando un presunto colpevole si costituirà per il crimine…

Terra Amara, news: l’attentato a Fekeli e Hünkar

La trama prenderà il via quando Fekeli scoprirà che è stato Demir a dare ordine ai suoi uomini di sabotare la macchina di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) con cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente. Senza pensare minimamente alle eventuali conseguenze, Ali Rahmet si farà prendere dalla rabbia e andrà dal Yaman per accusarlo del crimine.

Da un lato, come facilmente prevedibile, Demir negherà ogni suo coinvolgimento nella questione; dall’altro qualche ora dopo Fekeli rischierà di essere ucciso con un colpo di fucile mentre sarà in compagnia di Hünkar. Quest’ultima, dato che l’ex amante le metterà una pulce nell’orecchio, domanderà immediatamente al figlio se abbia cercato di uccidere l’imprenditore, ma anche stavolta il marito di Züleyha si dirà estraneo al fatto.

Terra Amara, trame: il colpevole è davvero un ex dipendente di Fekeli?

Occhio quindi a quello che succederà in seguito: proprio quando gli inquirenti staranno per accantonare il caso, non essendoci prove in grado di identificare un colpevole, un ex dipendente di Fekeli si presenterà in gendarmeria al fine di costituirsi per il crimine, asserendo di essersi voluto vendicare dell’uomo per dei problemi sorti sul lavoro e il suo successivo licenziamento.

Una versione che scagionerà di fatto Demir, anche se un flashback ricostruirà quello che è davvero successo. Sarà infatti chiaro che l’uomo è stato pagato proprio dal Yaman per attentare alla vita di Fekeli, finendo per farlo arrabbiare non appena ha coinvolto “accidentalmente” la madre nella faccenda. Un vero e proprio piano andato storto, dato che l’operaio sarà stato poi costretto a costituirsi sotto minaccia di Demir (che prometterà però di farlo uscire dal carcere in tempi brevi).

Terra Amara, spoiler: Fekeli vicino a scoprire la verità sull’attentato!

Tutto questo a quali risvolti porterà? Dato che la versione del reo confesso sarà piena di contraddizioni, Fekeli vorrà vederci chiaro su tutta la situazione venutasi a creare e chiederà a Çetin Ciğerci (Aras Şenol) di portare avanti delle indagini per conto suo. E già da ora possiamo anticiparvi che il “padrino” di Yilmaz si avvicinerà tantissimo alla verità… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.