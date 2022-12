Terra Amara: Saniye e Seher, rissa in arrivo! | Anticipazioni

La relazione extraconiugale tra il marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) e la domestica Seher (Ebru Ünlü) sarà un grosso dolore da affrontare per la povera Saniye (Selin Yeninci). Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la governante si renderà protagonista di una vera e propria rissa ai danni della rivale, che avrà delle conseguenze anche sul suo lavoro…

Terra Amara, news: Saniye mette alle strette Gaffur

Se avete avuto occasione di leggere i nostri post dedicati a questo argomento, sapete sicuramente già che Saniye scoprirà che Gaffur l’ha tradita quando si troverà ad assistere ad un dialogo piuttosto “ammiccante” tra i due amanti. Dopo aver picchiato la rivale, Saniye si rifiuterà di ascoltare ogni tipo di spiegazione da Gaffur, che negherà spudoratamente di essersi macchiato del “peccato” di adulterio, e costringerà il marito a dormire sul divano di casa, impedendogli di tornare a dormire al suo fianco per diverse notti.

Proprio per tale ragione, il capomastro continuerà a cadere tra le braccia dell’intrigante Seher in più occasioni. Un incontro clandestino verrà però osservato da Fadik (Polen Emre), che finirà per rinfacciarlo a Saniye nel bel mezzo di un loro litigio. E, in questo caso, la reazione della donna sarà furiosa…

Terra Amara, spoiler: la rissa tra Saniye e Seher

Eh sì: nel momento in cui Saniye la prenderà bonariamente in giro perché si sarà truccata per far colpo su Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il cugino di Demir (Murat Ünalmış) appena arrivato in città, Fadik inviterà la “conoscente” a farsi gli affari suoi e le spiffererà che soltanto qualche ora prima Gaffur si trovava nel granaio con Seher.

Tale affermazione farà quindi perdere le staffe a Saniye, che comincerà a picchiare la rivale quando se la ritroverà davanti, innescando una vera e propria rissa che verrà frenata soltanto dall’arrivo dell’arrabbiatissima Hünkar (Vahide Perçin). A quel punto, Saniye informerà la signora della tresca in atto tra Gaffur e la domestica, mettendola al corrente anche di ciò che le ha detto Fadik.

Terra Amara, spoiler: Fadik nega tutto quanto e…

Tutto questo a quali risvolti porterà? Preoccupata dalle occhiatacce che le starà rivolgendo Gaffur, Fadik negherà di aver detto a Saniye di aver visto il capomastro in atteggiamenti intimi con Seher e farà sì che Hünkar imponga a tutti loro di smetterla con le scaramucce e di lavorare come se niente fosse successo, perché altrimenti non esiterà a licenziarli in men che non si dica.

Insomma, per l’ennesima volta Gaffur e Seher riusciranno a farla franca. Tuttavia, nel giro di qualche ora, la domestica inizierà ad avvertire delle forti nausee, soprattutto quando sarà in prossimità del cibo. Questo sarà il preludio di una gravidanza? Oppure ci sarà sotto qualcos’altro? Occhio alle successive mosse di Seher, dato che saranno a dir poco “imprevedibili” e coinvolgeranno inaspettatamente Demir… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.