Terra Amara: Saniye aggredisce Şermin, ecco perché | Anticipazioni

Una svolta drammatica sarà determinante per il susseguirsi degli avvenimenti nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, il cattivissimo Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış), non esiterà ad abusare della povera Gülten Taşkın (Selin Genç). Da lì, la storyline coinvolgerà diversi personaggi della telenovela…

Terra Amara, trame: la decisione di Hünkar e Fekeli sull’assassinio di Ercüment

La trama si complicherà a dismisura nel momento in cui, per tentare di difendere Gülten, Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) verrà sparato ad una spalla da Ercüment. Tuttavia, nonostante la ferita riportata, il nostro protagonista riuscirà a riprendersi giusto in tempo per colpire l’uomo alla nuca con un masso, uccidendolo ed impedendogli di farla finita con la domestica. Una scena che verrà osservata a distanza da Hünkar (Vahide Perçin) che, atterrita per ciò che il nipote avrà appena fatto alla sua sottoposta, si metterà in contatto telefonico con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) chiedendogli aiuto.

Appena Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) riuscirà a curare in gran segreto Yilmaz, i due ex amanti si accorderanno affinché nessuno scopra l’atto riprovevole di cui l’ormai defunto Ercüment si è macchiato; una scelta che prenderanno in virtù del fatto che Gülten minaccerà di togliersi la vita, qualora l’abuso che ha subito diventasse di dominio pubblico.

Terra Amara, trame: Gülten costretta a mentire a Saniye

Occhio perciò ai successivi risvolti: dopo che Hünkar l’avrà aiutata a ripulirsi affinché nessuno sospetti di quello che è successo con Akman, Gülten dovrà in qualche modo giustificare con la cognata Saniye (Selin Yeninci) il suo evidente nervosismo, dato che non riuscirà a trattenere nemmeno le lacrime. A quel punto, “obbligata” dalla signora Yaman, l’inserviente ammetterà di aver scritto la lettera con cui Behzat (Engin Yüksel), il padre della dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), ha scoperto del periodo trascorso da Yilmaz in carcere.

Insomma, data la confessione, Saniye riterrà erroneamente che Gülten si sia intromessa per l’ennesima volta nella vita di Yilmaz, non sospettando minimamente che in realtà la cognata è stata appena violentata da Ercüment. Nonostante questo, la donna asseconderà una richiesta di Hünkar e accetterà di non fare menzione al marito Gaffur (Bülent Polat) della questione…

Terra Amara, spoiler: Saniye aggredisce Şermin!

Partendo da questi presupposti, Saniye farà fatica a sopportare tutta la tensione venutasi a creare e arriverà ad aggredire fisicamente Şermin (Sibel Taşçıoğlu). Appena scoprirà da Müjgan che Yilmaz ha probabilmente rimproverato Gülten per la lettera inviata a Behzat, la Yaman non mancherà di sottolineare a Saniye che la cognata non aveva il diretto di interferire nella vita di Akkaya e della dottoressa e la insulterà con delle parole poco lusinghiere.

Ciò basterà a far scattare Saniye, che spintonerà Şermin senza esitare nemmeno per un minuto. Fortunatamente, a bloccare l’eventuale rissa penserà Gaffur, ma la tensione nella tenuta dei Yaman, a causa delle tante menzogne e omissioni, sarà ormai alle stelle… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.