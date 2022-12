Terra Amara: Saniye inizia ad avere dei sospetti su Gaffur e Seher | Anticipazioni

Il tradimento del marito Gaffur Taşkın (Bülent Polat) non passerà per tanto tempo inosservato alla moglie Saniye (Selin Yeninci). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la domestica inizierà ad osservare con sospetto la strana complicità dell’uomo con la “collega” Seher (Ebru Ünlü)…

Terra Amara, news: Gaffur va a letto con Seher!

Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti già che Seher farà di tutto per avvicinarsi a Gaffur, tant’è che non mancherà di provocarlo e di fargli capire che le piace ogni volta che Saniye, la sua “superiore” in cucina e nella faccende domestiche, non sarà nei paraggi. In una determinata sera, la donna sembrerà quindi riuscire nel suo intento…

Entrando nello specifico, ciò si verificherà quando, approfittando del ricovero di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) in una clinica psichiatrica, Seher si introdurrà nella stanza della donna per provare i suoi vestiti e gioielli. Appena Gaffur la coglierà con le mani nel sacco, la giovane inserviente non avrà altra scelta se non quella di tentare l’arma di seduzione per evitare che il capomastro spifferi tutto quanto ai Yaman. E l’uomo, data l’attrazione che sente nei suoi riguardi, non ci penserà due volte ad andare a letto con lei, tradendo così la moglie Saniye!

Terra Amara, trame: Seher e il commento di troppo su Züleyha

Da un lato i due neo-amanti rischieranno di essere scoperti da Saniye, che andrà dai Yaman perché non comprenderà il forte ritardo del marito nel rincasare; dall’altro un pettegolezzo di troppo si ritorcerà contro Seher, dato che Saniye andrà su tutte le furie quando Fadik (Polen Emre) le comunicherà che la giovane sta dicendo in giro che Züleyha è stata ricoverata per volere di Hünkar (Vahide Perçin) in seguito ad un aborto.

Vista la menzogna raccontata, che Seher giustificherà con alcune lenzuola sporche di sangue ritrovate nella spazzatura, Saniye capirà che è arrivata l’ora di affrontare la propria sottoposta, ma la ritroverà in cucina mentre sarà da sola e in compagnia di Gaffur. Ciò farà scattare in lei l’ennesimo campanellino d’allarme…

Terra Amara, spoiler: Saniye ha dei sospetti su Gaffur e Seher

Eh sì: oltre a rimettere Seher al suo posto, minacciando di farla licenziare qualora dovesse proseguire con i pettegolezzi privi di alcun tipo di fondamento, Saniye avrà infatti da dire qualcosa a Gaffur riguardo al suo comportamento e gli rivelerà di essersi accorta di come la donna gli stia ronzando attorno, invitandolo dunque a stare al suo posto.

La situazione, insomma, sarà decisamente esplosiva e rischierà di peggiorare nelle settimane a venire, in primis perché Seher punterà presto ad un altro uomo. E ciò potrebbe innescare la gelosia incontrollata di Gaffur… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.