Terra Amara: Yilmaz giura amore eterno a Mujgan ma qualcosa non torna… | Anticipazioni

Nelle prossime settimane, a Terra Amara, Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) farà di tutto per dimostrare alla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) di essere innamorato di lei, ma qualcosa non tornerà nella sua versione dei fatti, tant’è che anche il “padrino” Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) comincerà ad avere dei dubbi a riguardo…

Terra Amara, news: Yilmaz ferito per proteggere Züleyha

Tutto si verificherà in seguito alla sparatoria nella quale Yilmaz verrà ferito alla schiena da Demir Yaman (Murat Ünalmış). Dato che cadrà in uno stato di semicoscienza a causa dell’operazione d’emergenza a cui verrà sottoposto, Akkaya nominerà più volte nel sonno la sua ex Züleyha Altun (Hilal Altınbilek): un particolare che non sfuggirà affatto a Müjgan, la quale deciderà di troncare la sua relazione con l’imprenditore nonostante il fidanzamento appena ufficializzato.

È una scelta che Mujgan farà anche in virtù del fatto che i genitori Behzat (Engin Yüksel) e Sevil (Mihriban Er) non sono per nulla favorevoli alla sua unione con Yilmaz. Visti tutti questi elementi, la Hekimoğlu vorrà trasferirsi in America, dove abita appunto la madre, ma Akkaya riuscirà ad interromperla prima che possa prendere l’aereo…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz pensa ancora a Züleyha

Eh sì: nonostante la convalescenza, Yilmaz salirà su una macchina, insieme a Fekeli, e raggiungerà Müjgan proprio mentre si starà recando in aeroporto. Al termine di uno scontro con la suocera Sevil, che gli darà dell’assassino, l’uomo farà breccia per l’ennesima volta nel cuore della dottoressa, che manderà a monte la sua partenza per seguirlo a Cukurova e arriverà a scontrarsi con la madre (alla quale rinfaccerà i tanti anni che ha passato in collegio poiché lei non aveva tempo per badare alle sue necessità).

Tuttavia, una volta che riavrà Mujgan al suo fianco, Yilmaz non potrà fare a meno di pensare pure a Züleyha, dato che non riuscirà a comprendere fino in fondo perché abbia cercato il suo aiuto il giorno in cui Demir gli ha sparato. Un pensiero decisamente strano, poiché Fekeli lo avrà già messo al corrente del fatto che la Altun è scappata da lui dopo aver scoperto il coinvolgimento del marito nel sabotaggio della macchina con cui lei e Müjgan hanno avuto un incidente qualche settimana prima.

Terra Amara, trame: Yilmaz giura amore eterno a Müjgan ma…

Da un lato Fekeli si stupirà dell’atteggiamento del proprio figlioccio e lo inviterà ancora una volta a pensare a ciò che sta facendo prima di spezzare definitivamente il cuore di Müjgan; dall’altro Akkaya andrà avanti imperterrito per la sua strada e, al termine di una serata passata “in famiglia”, dirà alla dottoressa di aver compreso che lei è la donna della sua vita, visto che gli ha ridato il sorriso, e che non la lascerà mai.

Mujgan prenderà tali parole con un certo “contegno”, spronando Yilmaz a non farle promesse che non è sicuro di mantenere per via dell’imprevedibilità della vita stessa. Da ciò sarà facile dedurre che Müjgan non si fida ancora ciecamente dei sentimenti che Yilmaz dice di provare per lei, anche se vorrà comunque continuare a stare al suo fianco… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.