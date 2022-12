Terra Amara: Yilmaz ha un dubbio su Gülten, ecco quale | Anticipazioni

I preparativi del matrimonio tra Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) monopolizzeranno le prossime puntate italiane di Terra Amara. Tuttavia, nel bel mezzo dei preparativi dello sposalizio, il futuro sposo farà una scoperta che rischierà di compromettere ulteriormente il suo rapporto con la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç). Vediamo insieme di che cosa si tratta…

Terra Amara, news: Yilmaz e la lettera inviata al padre di Müjgan

Come già sapete, Müjgan deciderà di sposare Yilmaz nonostante la forte opposizione del padre Behzat (Engin Yüksel) e della madre Sevil (Mihriban Er). Se la donna non riterrà sin da subito Akkaya la persona giusta per la figlia a causa dei suoi continui scontri armati con Demir Yaman (Murat Ünalmış), Behzat cambierà radicalmente idea sul conto di Yilmaz quando riceverà una lettera anonima che lo metterà al corrente del lungo periodo che l’aspirante genero ha trascorso in carcere per omicidio.

In un primo momento, il nostro protagonista vorrà quindi scoprire chi possa essere stato l’autore della misteriosa epistola, ma la questione passerà in secondo piano quando, nonostante tutti i problemi mossi dai suoi genitori, Müjgan persisterà con l’idea di volerlo sposare. Comunque sia, la faccenda sarà destinata a tornare in auge…

Terra Amara, spoiler: Gülten è l’artefice della lettera a Behzat?

Ad accendere nuovamente la scintilla sarà un bigliettino che Şermin (Sibel Taşçıoğlu) farà scrivere a Gülten. Per un fortuito caso del destino, Müjgan e Yilmaz avranno modo di entrare in contatto con lo stesso bigliettino e, dato un confronto che faranno, noteranno che la calligrafia della domestica è piuttosto simile a quella utilizzata dall’autore della lettera scritta a Behzat.

Dati i sentimenti che Gülten avrà sempre mostrato di nutrire nei suoi riguardi, Yilmaz verrà così preso dal sospetto che la donna possa aver sabotato sul nascere la sua relazione con la dottoressa poiché accecata completamente dalla gelosia, motivo per il quale penserà di recarsi nella tenuta dei Yaman per cercarla e chiederle se sia veramente stata lei ad informare il padre di Müjgan del suo precedente soggiorno in carcere. Il nostro protagonista porterà avanti quest’intenzione anche quando la fidanzata lo spronerà a lasciar perdere…

Terra Amara, trame: Yilmaz in cerca di Gülten ma…

Occhio quindi ad ogni singolo passaggio di questa trama perché farà da preludio a diversi colpi di scena drammatici; mentre Yilmaz la starà cercando, Gülten verrà infatti agganciata per strada da Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e dunque cugino di Demir. Già da ora possiamo anticiparvi che le intenzioni dell'uomo sulla povera domestica saranno tutt'altro che buone…