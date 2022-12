Terra Amara: Yilmaz vuole uccidere Demir! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara continuerà ad accentuarsi il contrasto tra Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). Non a caso, dopo una rivelazione de parte di Cengaver (Kadim Yaşar), il figlioccio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) sembrerà sul punto di voler assassinare il suo acerrimo nemico. Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Yilmaz scopre che Demir ha ordinato l’assassinio di Fekeli

La storia partirà quando si presenterà in commissariato un uomo che dichiarerà di essere il responsabile di un attentato subìto qualche giorno prima da Fekeli e da Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Un’azione riprovevole ordinata ovviamente da Demir, che voleva togliersi di mezzo Ali Rahmet, ossia l’unico in quel momento ad avere scoperto che era lui il responsabile dell’incidente in automobile avuto da Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Demir costringerà quindi lo “scagnozzo” a costituirsi e, oltre a dare del denaro ai suoi familiari, lo rimprovererà per avere messo a rischio la vita della madre pur di colpire Fekeli. Un segreto che verrà presto scoperto da Cengaver, il quale – dati i contrasti sorti con il Yaman – penserà bene di dirlo a Yilmaz!

Terra Amara, spoiler: Yilmaz vuole uccidere Demir!

Eh sì: visto che Demir l’avrà ridotto al lastrico poiché convinto erroneamente che è stata Nihal (Ebru Aytemur) a spifferare a tutta Adana che la Altun e Akkaya erano amanti, Cengaver penserà di vendere le azioni della società che doveva aprire con l’amico a Yilmaz ed instaurerà un rapporto con lui basato sulla sincerità e la fiducia. Proprio per questo, nel momento in cui entrerà a conoscenza della scottante informazione sull’attentato a Fekeli, non esiterà ad andare da Akkaya per rivelargli tutto quanto.

La reazione di Yilmaz non tarderà quindi a farsi attendere: accecato dalla rabbia, il nostro protagonista prenderà infatti la sua pistola e, nonostante gli sforzi di Müjgan di farlo desistere dal suo intento, salirà sulla sua automobile per andare alla tenuta dei Yaman e uccidere l’imprenditore. Tuttavia, un imprevisto gli impedirà di andare fino in fondo…

Terra Amara, trame: l’attacco cardiaco di Fekeli

Possiamo anticiparvi che, proprio in quegli istanti, Fekeli verrà colpito da un attacco di cuore. Dato che il “padrino” avrà bisogno di essere soccorso, Çetin Ciğerci (Aras Şenol) andrà immediatamente da Yilmaz, che così deciderà fortunatamente di rinunciare al suo “chiarimento definitivo” con Demir.

In ogni caso, possiamo anticiparvi che Akkaya non avrà affatto rinunciato alla sua vendetta, tant’è che tirerà fuori l’ennesimo asso dalla manica per indispettire Akkaya. E così lo scontro sarà nuovamente servito…