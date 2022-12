Terra Amara: Zuleyha fino a quando dovrà stare lontana da Adnan? | Anticipazioni

Fino a quando a Terra amara la povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) dovrà stare lontana dall’amato figlioletto Adnan per volere del marito Demir Yaman (Murat Ünalmış)?

Fortunatamente, nelle prossime puntate italiane della soap, la triste vicenda arriverà ad un punto di svolta, a causa di ciò che accadrà tra Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), il nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir, e la povera domestica Gülten Taşkın (Selin Genç)…

Terra Amara, news: Ercüment violenta Gülten

Già sapete che Ercüment svilupperà una vera e propria ossessione per Gülten, tant’è che arriverà a violentarla senza alcuna pietà. Tuttavia, non appena compirà l’atroce gesto, l’uomo verrà bloccato da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) il quale, dopo essere stato ferito ad una spalla, colpirà a morte il nemico con un masso prima che possa fare ulteriormente del male all’inserviente.

A quel punto, Hünkar e Ali Rahmet Fekeli tenteranno di nascondere quanto successo e occulteranno disperatamente il cadavere di Ercument (ciò perché Gülten minaccerà di farla finita qualora l’abuso che ha subito diventasse di dominio pubblico). Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la storyline finirà per coinvolgere anche la tesissima situazione matrimoniale tra Züleyha e Demir…

Terra Amara, trame: Züleyha affronta Demir e Müjgan

Eh sì: dato che le sarà stato concesso di vedere Adnan soltanto per qualche ora al giorno, Züleyha non saprà come gestire la situazione, soprattutto quando il marito le farà presente che il bambino potrà tornare nella tenuta soltanto quando Yilmaz e Müjgan (Melike İpek Yalova) si saranno ufficialmente sposati e non rappresenteranno più un pericolo per la loro unione.

In preda alla collera, la Altun penserà quindi di darsi nuovamente alla fuga ma verrà intercettata in tempo da Demir, il quale però, agendo in quel modo, non farà altro che procurarle una nuova crisi. Dato che verrà ricoverata per qualche piccolo accertamento, Züleyha penserà quindi di affrontare Müjgan e le chiederà se intende aspettare ancora tanto tempo prima di diventare la moglie di Yilmaz.

La dottoressa non comprenderà fino in fondo tale domanda, perché non sarà a conoscenza del ricatto che la “rivale” starà subendo. Comunque sia, non ci sarà risposta visto che Demir frenerà in tempo il proseguimento della discussione…

Terra Amara, spoiler: Demir “restituisce” Adnan a Züleyha

Occhio però a quello che succederà in seguito, visto che ci sarà una sorta di lieto fine: informato dalla madre delle circostanze che avranno portato al decesso di Ercüment, Demir accelererà i tempi e darà il suo benestare affinché Adnan possa ritornare a casa. Una mossa che l’uomo farà poiché consapevole del fatto che la moglie, nel caso di ritrovamento del cadavere dello stesso Ercüment, non accetterebbe di seguirlo a Istanbul per il funerale del cugino senza il bimbo a seguito.

La scelta si rivelerà tra le più azzeccato poiché, dopo questa decisione, gli inquirenti effettivamente si metteranno in contatto proprio con i componenti della famiglia Yaman per informarli della morte improvvisa del loro parente… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.