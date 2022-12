Terra Amara: Züleyha in manicomio. Chi la salverà? | Anticipazioni

L’esperienza nel manicomio sarà piuttosto difficile da affrontare per Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Non a caso, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la ragazza se la passerà molto male. Anche se qualcuno, fortunatamente, arriverà presto in suo soccorso…

Terra Amara, news: ecco perché Züleyha verrà ricoverata

La faccenda inizierà a delinearsi nel momento in cui, in seguito alla sparatoria nella quale ferirà Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) alla schiena, Demir Yaman (Murat Ünalmış) deciderà di punire la consorte, colpevole di essere andata dall’ex amante in cerca di aiuto dopo aver scoperto che era stato lui a far sabotare la macchina con cui ha avuto un incidente insieme alla dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

A quel punto, Demir penserà di punire la consorte e gli porterà via il piccolo Adnan, annunciandole – quando tenterà di trovarlo con l’aiuto di Gülten Taşkın (Selin Genç) – che non lo rivedrà mai più perché intende farlo crescere all’estero. Züleyha non reggerà quindi l’ennesima malefatta del marito e tenterà di suicidarsi tagliandosi le vene, ma verrà salvata dalla suocera Hünkar (Vahide Perçin), che seguirà il consiglio di un medico e la farà rinchiudere in un istituto psichiatrico per impedirle di riprovarci. Da lì, per la nostra protagonista comincerà un vero e proprio calvario…

Terra Amara, trame: quante torture per Züleyha!

Eh sì: visto che tenterà più volte di scappare perché non si sentirà affatto pazza, Züleyha verrà legata con delle catene ad un letto e, come se non bastasse, le verrà addirittura messa la camicia di forza quando si rifiuterà ad ogni costo di prendere i medicinali che un’infermiera vorrà darle.

In quella situazione decisamente drammatica, la fortuna tornerà però a sorridere alla donna, dato che Demir una volta che uscirà dal carcere – dove era stato rinchiuso in attesa di chiarire la sua posizione nella sparatoria con Yilmaz – se la prenderà con la madre per aver rinchiuso Zuleyha in un centro di igiene mentale. L’uomo vorrà infatti riportare la consorte a casa, anche se Hünkar non vorrà dirgli dove si trova…

Terra Amara, spoiler: Demir salva Züleyha!

A risolvere tutto penserà Seher (Ebru Ünlü) che, dopo aver sedotto il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), penserà bene di agganciare Demir e svelargli dove si trova Züleyha (un’informazione di cui sarà entrata in possesso perché avrà origliato le conversazioni tra Hünkar e il medico avvenute alla tenuta). Grazie a ciò, Demir potrà dunque raggiungere l’ospedale psichiatrico dove si trova la Altun e la porterà via da lì con la forza, andando contro il parere del medico che cercherà di fermarlo.

Insomma, a salvare Züleyha sarà Demir, l’uomo da cui paradossalmente lei voleva scappare fino a qualche giorno prima. Tuttavia bisognerà fare attenzione ai passaggi successivi della storia: ad esempio, per quale motivo Seher avrà aiutato i due sposi a ricongiungersi? Dopo essere andata a letto con Gaffur, avrà un altro losco piano in mente? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.