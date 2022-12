Terra Amara: Züleyha tenta di recuperare con Gülten ma… | Anticipazioni

Fin dalle primissime puntate italiane di Terra Amara i telespettatori hanno avuto modo di assistere al controverso legame tra Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç). Tra qualche settimana, dopo un piccolo riavvicinamento, le due donne saranno di nuovo ai ferri corti per via di un grosso equivoco…

Terra Amara, news: Züleyha scrive una lettera a Yilmaz ma…

La tensione si riaccenderà nel momento in cui Demir Yaman (Murat Ünalmış) porterà via il piccolo Adnan dalla tenuta per “punire” la consorte, colpevole di essere andata da Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) per chiedergli aiuto dopo aver scoperto che è stato lui a dare ordine di sabotare l’automobile con la quale lei e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) hanno avuto un incidente.

A quel punto, dato che non sopporterà l’idea di stare lontana dal figlio, Züleyha tenterà di togliersi la vita, ma prima di farlo scriverà una lettera a Yilmaz, nella quale gli rivelerà che è lui e non Demir il padre di Adnan. Dopo ciò, la Altun darà ordine a Gülten di far recapitare la missiva ad Akkaya, ma la stessa non arriverà mai a destinazione…

Terra Amara, trame: la lettera di Züleyha non arriva mai a destinazione

Eh sì: se avete avuto modo di leggere in precedenza i nostri post, la lettera verrà intercettata dalla figlia di Nazire (Teksin Pircanli), la domestica di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che la metterà nella borsa di scuola dimenticandosi della sua esistenza. Come se non bastasse, dopo qualche giorno, l’epistola finirà sotto il letto di Yilmaz, il quale continuerà a vivere senza sapere della sua esistenza.

Fatto sta che, dopo un ricovero in manicomio voluto da Hünkar (Vahide Perçin) per via del suo tentato suicidio, Züleyha comincerà a domandarsi per quale ragione Yilmaz non si sia mai messo in contatto con lei per salvarla, insieme ad Adnan, dalle grinfie di Demir e della dispotica madre. E, così facendo, arriverà erroneamente alla conclusione che Gülten l’ha “tradita” per l’ennesima volta facendo in modo che le sue parole non arrivassero mai ad Akkaya. Le donne litigheranno dunque furiosamente e interromperanno per l’ennesima volta la loro amicizia.

Terra Amara, spoiler: Züleyha tenta di recuperare il rapporto con Gülten ma…

Tuttavia, nel giro di qualche giorno, Züleyha capirà di essersi probabilmente sbagliata sul conto di Gülten; nello specifico ciò avverrà quando Hünkar riceverà, con un ritardo di tre anni, una missiva scritta da un’amica ormai defunta. Appena la suocera le farà sapere che non è la prima volta che a Cukurova accade un fatto del genere, la Altun riconsidererà completamente la posizione di Gülten poiché comprenderà che che la sua missiva può non essere ancora arrivata a Yilmaz.

Proprio per questo, Züleyha cercherà di parlare con Gülten per scusarsi con lei ma l’inserviente sarà delusa dal suo atteggiamento ed eviterà qualsiasi tipo di confronto. Almeno per ora, l’amicizia sarà quindi in crisi e la pace sembrerà ancora molto lontana… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.