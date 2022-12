Terra Amara: Gülten e Çetin, primi avvicinamenti | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara comincerà a farsi pian piano spazio una storia d’amore nuova di zecca: nel corso di un matrimonio, sembrerà infatti nascere del tenero tra la domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) e Çetin Ciğerci (Aras Şenol), l’uomo di fiducia di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Un avvicinamento che sarà chiaro fin dalle prime scene che i due ragazzi avranno in comune…

Terra Amara, news: Çetin fa i complimenti a Gülten

Le prime avvisaglie si avvertiranno nel corso dei festeggiamenti delle sopracitate nozze, ossia nel momento in cui Gülten avrà occasione di unirsi agli invitati dopo aver aiutato la sposa a prepararsi al meglio. A quel punto, visto che sarà lì in quanto amico dello sposo, Çetin resterà letteralmente incantato dalla bellezza dell’inserviente e non potrà fare a meno di complimentarsi con lei, asserendo che il vestito indossato le sta benissimo.

Parole che Gülten riceverà con un sorriso, dando l’impressione di essere rimasta piacevolmente colpita dalla lusinga che le ha rivolto Çetin. Fatto sta che, per tutta la durata dell’evento, l’uomo non smetterà nemmeno per un secondo di guardare Gülten, la quale ad un certo punto dovrà andarsene perché Hünkar (Vahide Perçin) chiederà a tutti i suoi sottoposti di tornare a casa con lei.

Terra Amara, spoiler: anche Gülten pensa a Çetin

Occhio perciò alla scene successive: appena ritornerà nella casa che condivide con il fratello Gaffur Taşkın (Bülent Polat) e la cognata Saniye (Selin Yeninci), Gülten penserà a come si è divertita nel corso della serata e, a un certo punto, comincerà a pensare a Çetin e agli sguardi di intesa che, timidamente, loro due si sono lanciati.

Insomma, tra i ragazzi sarà scoccata la scintilla e i sentimenti della donna nei riguardi di Yilmaz sembreranno un ricordo lontano. Tuttavia, Gülten e Çetin riusciranno davvero a lasciarsi andare in tempi brevi?

Terra Amara, trame: la gelosia di Gaffur

Sicuramente un ostacolo per il coronamento dell’ipotetico “sogno d’amore” tra Gülten e Çetin potrebbe essere rappresentato proprio da Gaffur, da sempre morbosamente geloso della sorella e intollerante di fronte a qualsiasi tipo di sua scelta. Una storyline che sarà tutta da scrivere ma, possiamo dirvelo già da ora, in grado di intrattenere i telespettatori della telenovela turca per tantissime puntate… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.