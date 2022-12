Trama puntata di Terra amara di venerdì 16 dicembre 2022

Alla villa sparisce improvvisamente nonna Azize; tutti cercano l’anziana donna e dunque Gaffur chiama Demir, al quale chiede di tornare per essere d’aiuto nella ricerca. Alla fine, la signora Azize viene trovata da Fekeli, il quale in questo modo scopre che Hunkar non voleva sposare Adnan senior perché in realtà amava lui.. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.