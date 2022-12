Terra amara: Yilmaz picchia un uomo, Zuleyha lo guarda. Il consiglio di Fekeli | Anticipazioni 15 dicembre 2022

Trama puntata di Terra amara di giovedì 15 dicembre 2022

Per quanto Hunkar insista, Demir non intende tornare alla tenuta. Sua madre allora decide di prendere in mano la situazione, ciò mentre Gaffur – alle prese con il troppo lavoro – rimpiange la presenza di Demir per il troppo lavoro. Zuleyha si trova ad assistere alla scena di Yilmaz che picchia un uomo per difendere l’onore della dottoressa Mujgan. E proprio a tal proposito, Fekeli consiglia al suo “figlioccio” di rendere la cosa ufficiale, proprio per evitare da ora in poi che impazzi il gossip. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.