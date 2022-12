Trama puntata di Terra amara di lunedì 5 dicembre 2022

Gaffur approfitta dell’assenza di Demir e fa un tentativo per migliorare la sua posizione. Anche Zuleyha approfitta che in villa non ci sia nessuno e si precipita a parlare con l’unica persona che lei ritiene fidata, ovvero il dottor Sabahattin; la sua improvvisa scomparsa crea però uno spiacevole equivoco e la porta ad assistere a un quadretto familiare che le spezza il cuore. Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.