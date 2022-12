Anticipazioni puntata di Un altro domani di lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2022

Nel passato, Ines ha accusato un malore in libreria ed è svenuta, così Alicia chiama aiuto. Nel presente, Sergio continua ad avere nuove idee originali per salvare l’azienda di Julia; tuttavia la sua ultima trovata, uno studio della produttività, potrebbe rivelarsi più un problema che un’opportunità. Intanto, anche l’albergo di Tirso si trova in un momento di difficoltà.