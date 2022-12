Un altro domani, anticipazioni puntata 7 e 8 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022

Nel presente, i clienti abituali dell’hotel di Tirso sono sempre meno, l’albergo sembra navigare in cattive acque e lui ne è sconfortato. Inoltre apprende che sempre più gente ha cominciato a frequentare un altro bar per via del cattivo atteggiamento di Erik sul lavoro. Una sera, Tirso porta la cena a Julia (che sta ancora lavorando) e i due parlano tra loro dei rispettivi problemi lavorativi.

Nel passato, quella che appariva come un’innocente serata sarà invece molto problematica per il fidanzamento di Carmen e Victor. Ines intanto sembra non migliorare, ma vorrebbe evitare la visita di un medico temendo di essere incinta. In realtà il malessere ha altre motivazioni…

Carmen, che ormai sembra intenzionata più che mai a partire, non sa che Patricia sostituisce le lettere che lei scrive a sua madre con altre, menzognere, scritte di suo pugno. Una sera, mentre saluta Kiros, la ragazza nota uno strano passaggio di operai che la porta ad andare in fabbrica, dove trova la Guardia Coloniale che sta effettuando una perquisizione.