Un altro domani, anticipazioni dal 27 al 30 dicembre 2022

Le soap di Canale 5 non andranno in onda a Natale e Santo Stefano e quindi anche Un altro domani salterà l’appuntamento del 26 dicembre, tornando poi regolarmente in onda martedì 27. Ecco le trame della settimana:

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da martedì 27 a venerdì 30 dicembre 2022

Dal suo arrivo, Erik si allontana dallo zio e raffredda anche i suoi rapporti con Cloe, che chiede a Maria di intervenire in suo aiuto, cosa che farà soffrire Ribero. In Africa, Carmen decide di dare una svolta alla sua vita.

Grazie all’involontario aiuto di Patricia, che volendo danneggiare Carmen ancora una volta ottiene invece l’effetto contrario, la giovane Villanueva decide di dare una svolta alla sua vita. Intanto, la rottura tra Angel e Ines sembra insanabile, nonostante la donna gli riveli i suoi sospetti sulle intenzioni di Alicia.

Durante un incontro, Carmen e Kiros confessano i propri sentimenti. Tirso si trova a parlare con Julia di Jorge e Olga. Carmen propone prima a Francisco e poi a Ventura un piano economico per saldare il debito contratto con quest’ultimo.

Anticipazioni Un altro domani: Alicia convince Angel a stare insieme ma…

Il piano economico proposto da Carmen a Francisco e a Ventura consiste nel tentare la distribuzione dei mobili al di là dei confini della Guinea. Ventura, tuttavia, risponde con una controproposta inaspettata.

Ines teme che Alicia la stia avvelenando con la stricnina e incarica Enoa di recarsi in libreria durante la notte per cercare le prove. Tirso propone a Olga di rimanere in paese e la donna si presenta da Erik per dargli la notizia.

Julia, consapevole degli errori commessi, decide di riallacciare i rapporti con Elena: si reca a casa sua per scusarsi e per proporle di tornare a lavorare alla bottega. Elena rifiuta l’offerta di Julia di tornare a lavorare in bottega, poiché crede che sia la cosa migliore per preservare la loro amicizia.

Julia accetta di buon grado la decisione di Elena ed è serena, fino a quando un resoconto di Cloe fa scattare l’allarme sulla situazione dell’azienda. Nel frattempo, Olga si avvicina a Cloe per chiederle di convincere Erik a parlare con lei, cosa che il ragazzo non prende affatto bene.

A Rio Muni, Carmen è indecisa sull’accettare o meno l’offerta di Ventura di aprire la propria ebanisteria in collaborazione con lui.

L’eventualità di diventare una diretta concorrente della sua famiglia trattiene Carmen dall’accettare la proposta di Ventura, a maggior ragione adesso che Francisco è indagato dalle autorità per la scomparsa del tenente Serralvo. Chiedendo consiglio a Kiros, Carmen finisce per svelargli il vero motivo per cui aveva accettato di sposare Victor.

Oscar giunge a casa di Julia in compagnia di Lian, una sua socia di origine asiatica con la quale dovrà partecipare a delle riunioni di affari a Madrid. La donna alloggerà presso l’albergo di Tirso. Diana reagisce malamente all’arrivo del marito.

Alicia convince Angel a stare insieme, ma solo in apparenza. Ventura annuncia a Patricia la decisione di farle concorrenza. La donna, consapevole del potere di Ventura, intima a Carmen di rinunciare al suo progetto e ribadisce che l’unico modo di saldare il debito della sua famiglia è quello di sposare Victor.