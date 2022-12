Un Altro Domani: Julia assiste ad un bacio tra Tirso e Olga! | Anticipazioni

Quando capirà di essersi innamorata di Tirso Noguera (Oliver Ruano), Julia Maria Infante (Laura Ledesma) dovrà fare i conti con il legame che si verrà a creare tra l’uomo e la “cognata” Olga (Monica Miranda). Un’inattesa novità che influenzerà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani…

Un Altro Domani, news: Julia cerca di riavvicinarsi a Tirso

La storyline prenderà forma nel momento in cui Julia chiuderà definitivamente il suo legame con Sergio Cuevas (Miguel Brocca), che non la prenderà affatto bene e pretenderà di riavere in pochi giorni tutti i soldi che le ha prestato per portare avanti la bottega di mobili. Al termine di una breve vacanza con la madre Diana (Cristina de Inza) passata nel centro gestito da uno strampalato “mistico”, la Infante capirà quindi che deve cercare di mettere ordine nella sua vita e, oltre ad impegnarsi per cercare di salvare la sua attività commerciale, vorrà riavvicinarsi a Tirso.

Quest’ultimo sarà però ormai completamente invischiato nelle beghe familiari tra il nipote Erik (Alex Mola) e Olga, per cui starà iniziando nuovamente a provare qualcosa per quest’ultima ed eviterà dunque qualsiasi tipo di iniziativa da parte della Infante. Ciò avverrà soprattutto quando Julia lo inviterà a cena per parlargli di alcuni gioielli di bigiotteria in legno che intende produrre e vendere, con l’aiuto di Elena Prieto (Aida de la Cruz), per salvare la sua attività commerciale…

Un Altro Domani, trame: Olga discute furiosamente con Erik!

Partendo da questi presupposti, la faccenda si complicherà ancora di più. Tutto si verificherà quando Olga deciderà di essere completamente sincera con il figlio Erik e gli racconterà di essere scappata in fretta e furia dalla Spagna, portandolo con sé, quando Tirso ha richiesto la sua custodia esclusiva successivamente all’arresto di Jorge.

Visto che da quel giorno hanno cambiato continuamente città, cosa che lo ha portato a ribellarsi e a passare addirittura un periodo in casa famiglia, Erik se la prenderà con la madre per tutti i problemi che gli ha creato privandolo del futuro felice al fianco dello zio Tirso e le darà un ultimatum: se non se ne andrà da Robledillo, sarà lui a fare le valigie e ad andare via dal paesello!

Un Altro Domani, spoiler: Julia assiste al primo bacio tra Tirso e Olga!

A quel punto, in preda allo sconforto più totale, Olga troverà in Tirso una spalla su cui piangere. Tra i due cognati si verrà quindi a creare un forte momento di intimità che culminerà in un primo ed intenso bacio (lo stesso che verrà visto con sgomento da Julia, che si era recata per l’ennesima volta nell’albergo in cerca di un modo per convincere Tirso a passare del tempo con lei).

Tutto ciò sarà il preludio per la nascita di un nuovo triangolo amoroso all’interno della telenovela oppure la trama evolverà in un’altra direzione?