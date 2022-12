Un Altro Domani: Maria cercherà di confessare a Elena di essere un ragazzo trans ma…

Dopo aver confessato a Julia Maria Infante (Laura Ledesma) e a Erik Noguera (Alex Mola) di essere “Dani”, un ragazzo trans, per Maria Naranjo (Kenai White) arriverà il momento di parlare apertamente con la madre Elena Prieto (Aida de la Cruz). Tuttavia, nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, la situazione sarà alquanto difficile da gestire. Vediamo insieme perché…

Un Altro Domani, news: Erik scopre la verità su Maria/Dani

Già sapete che Erik scoprirà tutto quanto quando troverà il cellulare di Maria loggato sulla pagine social di “Dani”, ossia il presunto ragazzo per cui Cloe (Gloria Ortega) ha deciso di lasciarlo. A quel punto, dopo essersi confidata con Julia, Maria deciderà di rivelare la verità al nipote di Tirso (Oliver Ruano) e gli dirà di essersi sempre sentita Dani perché ha capito che di essere un ragazzo trans.

Fortunatamente Erik entrerà immediatamente in empatia con Dani, perché capirà il suo profondo disagio, ma lo inviterà a sincerarsi quanto prima con la madre Elena, ossia l’unica persona che possa capirlo e appoggiarlo fino in fondo. Tale incitamento sembrerà quindi convincere il giovane Naranjo, ma l’equivoco sarà dietro l’angolo…

Un Altro Domani, trame: Elena non ha capito che cosa turba Maria!

Eh sì: nel bel mezzo di un dialogo con Olga (Monica Miranda), la madre di Erik, Elena sosterrà di aver capito che Maria sta cercando da tempo di dirle qualcosa, ma non sarà per niente sulla buona strada. La Prieto riterrà infatti che la figlia abbia deciso di lasciare la casa materna per andare a vivere da sola e che non sappia come dirglielo perché ha paura di ferirla ora che è rimasta senza lavoro. Insomma, Elena non avrà la minima idea di cosa Maria intenda comunicarle…

Un Altro Domani, spoiler: Maria cerca di confessare a Elena di essere trans ma…

Quando si farà coraggio, nel corso di una cena, per rivelare finalmente alla mamma chi è in realtà, Dani verrà prontamente bloccato da Elena che, col sorriso, gli dirà che può andare via di casa quando vuole perché è giusto che si faccia una vita lontana da lei per scoprire meglio se stessa. Un discorso che farà sprofondare Naranjo nella tristezza più profonda, dato che rinuncerà a sincerarsi completamente con la madre.

L’ora della verità verrà quindi rimandata, con Dani sempre più disperato perché non ce la farà più a nascondere chi sente davvero di essere…