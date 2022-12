Un Altro Domani: Maria confessa a Elena di essere un ragazzo trans | Anticipazioni

In che modo Maria Naranjo (Kenai White) comunicherà alla madre Elena Prieto (Aida de la Cruz) di essersi sempre sentita Dani, un ragazzo trans? La risposta non tarderà ad arrivare nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, anche se la reazione della donna non sarà tra le migliori. Comunque, l’intervento di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) creerà i presupposti per risanare la difficile situazione…

Un Altro Domani, spoiler: Maria confessa a Elena di essere un ragazzo trans

La storyline partirà nel momento in cui Maria deciderà di seguire i consigli di Julia e Erik (Alex Mola), gli unici a conoscenza del suo segreto, e tenterà di dire ad ogni costo di essersi sempre sentita maschio fin dalla nascita. Prima di riuscire nel suo intento, Maria dovrà però faticare un po’, visto che Elena si troverà a dover risolvere una serie di imprevisti proprio mentre la figlia le starà raccontando la verità.

Stremato e sofferente perché non riuscirà più a sopportare il peso delle menzogne in cui vive, Dani affronterà quindi di petto la conversazione e, all’improvviso, chiederà ad Elena di smetterla di rivolgersi a lui come se fosse sua figlia perché, in realtà, è suo figlio. Parole che spiazzeranno la Prieto, soprattutto quando le spiegherà che è un ragazzo trans!

Un Altro Domani, news: Elena non sa come comportarsi con Dani!

Eh sì: in preda al panico, perché convinta fino a quell’istante che la sua Maria fosse semplicemente omosessuale, Elena commetterà una enorme gaffe e tenterà maldestramente di dare il suo supporto a Dani, asserendo che probabilmente è semplicemente confusa per via delle ultime problematiche che hanno dovuto affrontare.

Da un lato Maria si risentirà per le parole della madre e scapperà a gambe levate trovando un supporto in Julia, dall’altro la Prieto sarà davvero in difficoltà di per ciò che le ha detto Dani e proverà un profondo senso di colpa quando la Infante le svelerà che era a conoscenza di tutto quanto già da diversi mesi.

Elena si prenderà quindi del tempo per riflettere al meglio sul da farsi, ma per fortuna arriverà ad una conclusione, che comunicherà alla stessa Julia.

Un Altro Domani, trame: Elena vuole recuperare il tempo perso con Dani

Certa di non essere stata d’aiuto al figlio, che sicuramente ha sofferto perché non poteva parlare apertamente con lei del suo malessere, Elena sentirà che è arrivato il momento di recuperare tutto il tempo perso con Dani, per ricostruire da capo il loro rapporto da sempre basato sulla fiducia reciproca. Un’intenzione che verrà accolta nel migliore dei modi da Julia, dato che la spronerà ad andare avanti su quella strada.

Ma Dani sarà disposto a passare sopra lo shock iniziale di Elena oppure sarà ancora risentito per il mancato appoggio?