Un altro domani, anticipazioni puntata 9 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un altro domani di venerdì 9 dicembre 2022

Ines continua a stare male, ma intende evitare la visita di un medico temendo di poter essere incinta; in realtà il suo malessere ha cause da lei inimmaginabili. Carmen è ormai più che decisa a partire, non sapendo però che Patricia sta sostituendo le lettere che lei scrive a sua madre con altre piene di falsità e scritte di suo pugno. Una sera, mentre saluta Kiros, uno strano passaggio di operai la porta a recarsi in fabbrica, dove trova la Guardia Coloniale che sta effettuando una perquisizione.

Una guardia comunica a Carmen che la fabbrica non appartiene più a suo padre. Angel, in ansia, tenta di scoprire che cos’ha Ines, chiusa in casa da giorni e che nessuno gli permette di vedere.