Un Altro Domani: Sergio chiede a Julia un’altra chance | Anticipazioni

Certi amori fanno dei giri immensi, subiscono delle continue crisi, ma tornano sempre, più forti di prima. È quello che penserà Sergio Cuevas (Miguel Brocca) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, dato che chiederà all’ex Julia Maria Infante (Laura Ledesma) di concedergli un’ulteriore possibilità. Stavolta, la donna resterà però ferma nelle sue posizioni, facendolo letteralmente indispettire…

Un Altro Domani, news: Julia salda il suo debito con Sergio

La svolta nella storyline avverrà nel momento in cui, grazie ad un’intuizione dell’amica Elena Prieto (Aida de la Cruz), Julia riuscirà a racimolare tutto il denaro che Sergio le ha chiesto di restituirgli e con il quale ha evitato la chiusura della bottega di mobili, in seguito alla loro rottura. In pratica, la Infante capirà che deve produrre anche degli oggetti di bigiotteria in legno e tale iniziativa, pensata appunto da Elena, risolleverà radicalmente la sua attività commerciale, dato che riceverà un importante incarico da un prestigioso committente.

Fatto sta che, in seguito a tutto ciò, Julia contatterà Sergio per chiedergli di presentarsi a casa sua, al fine di colmare il debito contratto con lui. Nel bel mezzo dell’incontro, la Infante avrà un atteggiamento abbastanza accomodante con Cuevas, il quale però fraintenderà tutto quanto…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio chiede a Julia un’altra possibilità

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che l’uomo riterrà erroneamente che la crisi di Julia circa la loro storia è ormai quasi terminata, ragione per la quale troverà il modo di parlare nuovamente con lei per chiedergli se sia possibile ricucire definitivamente il loro rapporto. Neanche a dirlo, la Infante non vorrà affatto saperne, tant’è che ribadirà a Sergio che non è più innamorata di lui.

Da un lato Cuevas si rifiuterà di credere alle parole di Julia e non mancherà di sottolineare che una storia bella come la loro, nata fin dall’adolescenza, non merita di finire per via di stupide incomprensioni; dall’altro il discorso di Sergio finirà per esasperare la Infante che, in preda alla collera, gli comunicherà che prova dei sentimenti per un altro uomo. Una notizia che farà sprofondare l’imprenditore nella rabbia più totale…

Un Altro Domani, trame: Sergio è furioso con Julia!

Occhio perciò alla reazione di Sergio: certo che l’altro misterioso sia Tirso Noguera (Oliver Ruano), come effettivamente è, Cuevas chiederà lumi a Diana (Cristina de Inza) per sapere in che modo lui possa riconquistare Julia, ma stavolta l’ex suocera si schiererà dalla parte della figlia e lo inviterà a farsene una ragione perché le storie, anche le più belle, a volte sono destinate a scrivere la parola fine.

Un concetto che Sergio non vorrà affatto accettare, dato che giurerà a se stesso che farà qualcosa per fare evolvere la situazione esattamente come lui vuole…