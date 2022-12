Un Altro Domani: Sergio e Julia sono ancora sposati, colpo di scena! | Anticipazioni

Nonostante il tanto celebrato divorzio, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) scoprirà di essere ancora sposata con Sergio Cuevas (Miguel Brocca) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Un’informazione che la donna apprenderà nel peggiore dei modi, vediamo insieme perché…

Un Altro Domani, news: Julia salda il debito con Sergio ma…

La storyline comincerà a prendere forma nel momento in cui, dopo averlo lasciato poiché certa di non essere più innamorata di lui, Julia riuscirà a restituire a Sergio tutti i soldi che gli ha prestato per consentirle di portare avanti l’atelier di mobili. Tuttavia, Cuevas sembrerà voler tentare all’improvviso di salvare in extremis la sua unione con la Infante, tant’è che le proporrà senza successo di tornare insieme.

Neanche a dirlo, Julia non vorrà proprio saperne di ricucire con l’ex e, in un impeto di collera, gli dirà che ciò che chiede non è affatto possibile perché è innamorata di un altro uomo. Tali parole feriranno nell’orgoglio Sergio, poiché in fondo capirà che l’altro di cui la Infante parla non è altri che Tirso Noguera (Oliver Ruano). Una consapevolezza che lo porterà a non ragionare e ad utilizzare il pugno di ferro con Julia…

Un Altro Domani, spoiler: Sergio comunica a Julia che sono ancora sposati!

Eh sì: quando non troverà nemmeno l’appoggio della suocera Diana (Cristina De Inza), che lo inviterà a voltare pagina perché Julia non intende dargli più spazio nella sua vita, Sergio sembrerà perdere definitivamente il lume della ragione e annuncerà alla donna che lei e la figlia sentiranno ancora parlare di lui.

Una promessa che Sergio manterrà in pieno dato che, qualche giorno dopo, si presenterà al mobilificio per dire a Julia che sono ancora legalmente sposati (non essendo mai state presentate in Comune le carte del divorzio che loro hanno firmato).

Cuevas dirà di avere agito in questo modo perché, quel giorno stesso, hanno finito per fare l’amore, motivo per il quale ha sentito che forse non era davvero giunto per loro il momento di divorziare. In ogni caso, questa non sarà l’unica news shock che Cuevas darà alla nostra protagonista…

Un Altro Domani, trame: Sergio pretende di lavorare nel mobilificio!

In quanto suo legittimo marito, Sergio pretenderà di lavorare nel mobilificio, asserendo che il 50% è suo data la loro unione mai sciolta. Insomma, l’uomo si piazzerà nell’attività commerciale della moglie. Un tentativo disperato di riconquistarla oppure vorrà fargliela pagare per tutte le umiliazioni che, a suo dire, ha subito?