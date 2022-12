Un Altro Domani: Victor arrestato… ma perché? | Anticipazioni

Mai cercare di ingannare Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia), soprattutto se sei suo figlio Victor (Jon Lopez). Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il ragazzo verrà infatti arrestato dopo aver cercato di incastrare il padre. Vediamo quindi insieme come evolverà tale storyline…

Un Altro Domani, news: Victor fa una scoperta shock su Ventura

Tutto partirà nel momento in cui Victor apprenderà dalla madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza) che Ventura sta armando gli africani per spingerli, un domani, a lottare contro la dipendenza della Guinea dalla Spagna. Dato che tale azione sarà considerata come una vera e propria dichiarazione di guerra alla terra iberica, punita addirittura anche con il carcere, Victor non se la sentirà di sottostare all’ennesima cattiva azione del padre e cercherà di fare il possibile per porvi rimedio prima che sia troppo tardi, prendendo addirittura in considerazione l’idea di denunciarlo.

Prima di procedere con qualsiasi tipo di iniziativa, Victor porrà fine alla sua relazione con Carmen Villanueva (Amparo Pinero), perché il padre gli farà comprendere che se la prenderà con lei qualora dovesse effettivamente tradirlo, e poi sceglierà di confidarsi con la persona sbagliata, ossia Patricia Godoy (Silvia Acosta)…

Un Altro Domani, trame: Victor cerca l’aiuto di Patricia ma…

Eh sì: dato che ignorerà completamente che la dark lady è invischiata nello stesso affare del padre, Victor confiderà ogni suo sospetto a Patricia, che ovviamente tergiverserà sulla questione, invitando il ragazzo a stare calmo e promettendogli al tempo stesso di stargli vicino qualsiasi decisione lui prenda.

Inoltre Victor parlerà ancora una volta con Carmen, dato che le farà sapere che, qualora tutto andasse per il verso giusto, potrebbero riprendere in mano la loro vita con i propositi nuziali che avevano. La Villanueva non comprenderà subito tali parole, visto che sarà ancora sconvolta dall’imminente matrimonio tra il suo amato Kiros (Ivan Mendez) e la domestica Enoa (Edith Martinez Val), ma tutto apparirà sempre più chiaro di scena in scena…

Un Altro Domani, spoiler: Victor arrestato!

Possiamo infatti anticiparvi che ciò creerà i presupposti per uno scontro al fulmicotone dove ad avere la peggio, nonostante i pronostici, sarà proprio Victor. Dopo avere detto al padre che intende inchiodarlo alle sue responsabilità, il Velez de Guevara Junior verrà infatti raggiunto da alcuni uomini della guardia civile che, inaspettatamente, lo dichiareranno in arresto (quando lui, invece, pensava che fossero lì per arrestare Ventura!).

Si tratterà di un colpo di scena in piena regola, destinato a creare tanti dinamiche negli episodi successivi, soprattutto quando emergerà qual è il capo di accusa che pende contro Victor…