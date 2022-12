Anticipazioni puntata di Un altro domani di martedì 20 dicembre 2022

Nel passato, Ines – sotto pressing da parte del marito – deve per forza di cose avere a che fare con le conseguenze delle sue trascorse azioni. In seguito, la donna riceve l’inattesa visita di Angel. Carmen rivela a Kiros di averlo respinto per timore che la loro storia d’amore potesse creargli un pericolo; ora la ragazza decide di rimandare la sua partenza. Nel presente, Ribero, Cloe e Erik, hanno un chiarimento.