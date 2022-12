Un posto al sole: Alberto darà i gioielli a Lia? | Anticipazioni

Quella dei gioielli della famiglia ebrea si è trasformata a sorpresa in una trama piuttosto intrigante e complicata, che sta monopolizzando le attuali puntate di Un posto al sole e lo farà ancora per qualche tempo.

Lo stesso pubblico finora si è un po’ diviso, perché i dubbi mostrati nella narrazione dall’avvocato Niko Poggi (Luca Turco) sono in un certo senso gli stessi manifestati sui social network dai fan della soap partenopea di Rai 3: è così certo che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) debba consegnare i gioielli a Lia Longhi (Giuliana Vigogna)?

Spoiler Upas: chi è davvero Lia?

La questione è apparsa poco chiara sin dall’inizio, ma ciò che abbiamo visto nelle recenti puntate di Upas aumenta il mistero: Lia si è sempre dichiarata facente parte della famiglia a cui i gioielli sono stati sottratti, ma negli ultimi episodi abbiamo assistito a un flashback in cui la donna chiamava “signora” quella che, a suo dire, dovrebbe essere una sua parente. La Longhi, dunque, è davvero “agganciata” con il ricco clan che il conte Giorgio Palladini aiutò oppure, come sembra, era piuttosto una semplice dipendente in qualità di badante?

La seconda ipotesi appare sempre più probabile, ma quel che è certo è che l’incursione che Diego (Francesco Vitiello) e Lia hanno fatto in casa di Alberto avrà uno strascico: l’avvocato e Clara (Imma Pirone), rientrando dalle vacanze invernali, noteranno qualcosa di “strano” nell’abitazione…

E non finisce qui. Lia, facendo leva sul sentimento che Diego prova per lei, riuscirà a far sì che il suo “boyfriend” coinvolga nella faccenda proprio Clara, che però a quel punto si ritroverà tra due fuochi: non è affatto scontato, infatti, che Alberto intenda ammettere di essersi appropriato di roba non sua… E allora, come se ne esce? Lo scopriremo nel nuovo anno…