Un posto al sole: per Bianca ora è tutto chiaro! | Anticipazioni 14 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 14 dicembre 2022

Mercoledì 14 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’esatta deduzione, una decisione che crea scontento, un interesse reale e un altro… virtuale!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Bianca (Sofia Piccirillo) unisce gli indizi che ha a sua disposizione e inizia così a pensare che l’autore delle famigerate challenge sia proprio il suo amico Antonello (Gennaro Filippone). Marina (Nina Soldano) ha deciso di passare le vacanze di Natale a Londra, ma ciò non piace ad Alice (Fabiola Balestriere) che non vuole separarsi da Nunzio (Vladimir Randazzo) proprio adesso. Bice (Lara Sansone) appare sempre più interessata a Castrese Altieri (Peppe Romano). A Sasà (Cosimo Alberti) viene difficile trasformare in realtà il rapporto virtuale con “Bufalotto”…