Un posto al sole: Lia sente di dover fare presto! | Anticipazioni 19 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 19 dicembre 2022

Lunedì 19 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una lotta contro il tempo e un “dispettuccio” che forse è stato già scoperto…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Lia (Giuliana Vigogna) ha notato il sempre maggiore sfoggio di denaro da parte di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e quindi pensa di dover agire quanto prima per entrare definitivamente in possesso dei beni della sua famiglia. Serena (Miriam Candurro) cerca di capire come mai i suoi panni sono scomparsi: tutte le tracce sembrano condurre a Mariella Altieri (Antonella Prisco).