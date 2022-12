Un posto al sole: il piano di Niko e Manlio va avanti | Trama 2 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 2 dicembre 2022

Venerdì 2 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un pranzo dai risvolti potenzialmente tragici, un’ombra che aleggia e una rivalità in crescita!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) cerca un modo per avere a sua disposizione il denaro che servirà a proseguire il piano di vendetta, intanto Manlio (Paolo Maria Scalondro) sta per incontrare il detenuto che sarà loro complice. Una volta scampato il pericolo, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) minaccia i responsabili della fabbricazione e messa in circolazione dei giocattoli contraffatti. Raffaele (Patrizio Rispo) parla con Viola (Ilenia Lazzarin) riguardo al perché Rosa (Daniela Ioia) stia avendo un atteggiamento così ostile nei suoi confronti.