Un posto al sole: Alice rischia che tutto venga alla luce | Anticipazioni 2 gennaio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 2 gennaio 2023

Lunedì 2 gennaio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un forte rischio e un incontro a sorpresa.

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Pensando di essere lei la causa di un momento difficile tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Chiara (Alessandra Masi), Alice (Fabiola Balestriere) rischia che la sua storia clandestina con il giovane Cammarota venga alla luce. Sasà (Cosimo Alberti), a sorpresa, si ritrova in compagnia di Castrese Altieri (Peppe Romano) alla cena di Capodanno di Mariella (Antonella Prisco). E per il simpatico vigile sono in arrivo altre sorprese…