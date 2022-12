Un posto al sole: Nunzio, guarda chi c’è! | Anticipazioni 23 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 23 dicembre 2022

Venerdì 23 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un ritorno inaspettato, un’antica conoscenza e una coppia che potrebbe riavvicinarsi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi), lasciati da soli a cena, finiranno per ritrovarsi nuovamente vicini. Guido (Germano Bellavia) ha a che fare con una sua vecchia conoscenza. La spensieratezza di Alice (Fabiola Balestriere) finisce per contagiare Nunzio (Vladimir Randazzo), deciso a godersi fino in fondo quel “momento leggero” e disimpegnato; il problema è che c’è qualcuno che sta tornando per lui…