Un posto al sole: Chiara, Nunzio e Alice, un faticoso triangolo | Anticipazioni 29 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 29 dicembre 2022

Giovedì 29 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una grave scoperta, un ragazzo in difficoltà e un tentativo di mettere le distanze…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola (Ilenia Lazzarin) e Damiano (Luigi Miele) si rendono conto che i problemi di salute di Rosa (Daniela Ioia) e Manuel nascondono qualcosa di molto più grave. Nunzio (Vladimir Randazzo) inizia decisamente a far fatica a giostrarsi tra Chiara (Alessandra Masi) e Alice (Fabiola Balestriere). Mariella (Antonella Prisco) cerca praticamente invano di seguire il consiglio di Guido (Germano Bellavia) per non farsi coinvolgere eccessivamente dai problemi di cuore di Sasà (Cosimo Alberti).