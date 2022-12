Un posto al sole: qualcuno “disturba” la vendetta di Niko? | Anticipazioni 6 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 6 dicembre 2022

Martedì 6 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un sospetto, un riavvicinamento e un’identità ancora non svelata!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Il giorno della consegna dei soldi è sempre più prossimo: una volta venduta la macchina, Niko (Luca Turco) potrà andare fino in fondo; intanto però c’è chi si è insospettito e cerca di fare qualcosa. Dopo il disastro della festa a sorpresa, Bianca (Sofia Piccirillo) ha modo di riavvicinarsi ad Antonello (Gennaro Filippone). Cerruti (Cosimo Alberti) prosegue la sua conoscenza virtuale con “Bufalotto sensibile”, che però non ci pensa proprio a svelare la sua identità… destando anche anche una certa perplessità in Mariella (Antonella Prisco)!