Un posto al sole: chi fermerà Niko? Chi lo farà ragionare? | Anticipazioni

Il pubblico di Un posto al sole, in questo periodo, è rimasto alquanto spiazzato dalla piega che ha preso il personaggio di Niko (Luca Turco): il giovane avvocato è caduto nella tela di Manlio Picardi (Paolo Scalondro) che, fuori di testa per la morte della figlia Susanna (Agnese Lorenzini), cerca la complicità del genero per far sì che Lello Valsano (Gianluca Pugliese) muoia in carcere!

I fan di Upas, che probabilmente si aspettavano una reazione sdegnata da parte del giovane Poggi, hanno assistito invece a una sorta di svolta dark del ragazzo, il quale – dopo i primi tentennamenti – sembra aver ceduto alle lusinghe della vendetta. Ma come andranno realmente le cose nei prossimi giorni?

Spoiler Upas: Jimmy si insospettisce e parla con Manuela

Le anticipazioni indicano che alla fine Niko riuscirà a vendere la sua auto e quindi avrà effettivamente in mano il denaro necessario a far andare in porto il folle piano di Manlio, ma a quel punto il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) avrà iniziato ad avere dei sospetti sullo strano comportamento del padre e avrà già riferito tutto alla zia Manuela (Gina Amarante), che deciderà di intervenire per capire cosa stia succedendo.

Alla fine, sarà quindi proprio Manuela a rimettere in riga Niko? Certo è che, proprio quando lui sarà vicinissimo a compiere la sua vendetta, qualcosa succederà…

La sensazione è comunque che la faccenda si concluderà nel migliore dei modi, perché gli spoiler relativi alla prossima settimana ci dicono che, in corrispondenza dell’aria natalizia che si inizierà a respirare a Palazzo Palladini, “Niko potrebbe ritrovare intatti dentro di sé i valori che aveva smarrito“.

Lieto fine in arrivo, dunque? Lo sapremo prestissimo, perché questa trama pare non essere destinata a un lungo sviluppo e quindi nel giro di pochi episodi scopriremo tutti i dettagli!