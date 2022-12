Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 dicembre 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 dicembre 2022

Deluso da Chiara, Nunzio inizierà a notare l’apparente scioltezza di Alice. Alberto cerca di capire a chi appartenesse il tesoro nascosto nel seminterrato. Lia, che ha scoperto chi ha sottratto il tesoro, avrà una reazione nervosa che potrebbe provocare seri problemi sul lavoro. A causa di Manuel, Viola avrà un nuovo spiacevole confronto con Rosa che sembra nutrire nei suoi riguardi un misto di gelosia e senso di rivalsa.

Ormai convinta di aver scoperto chi si è impossessato del tesoro, Lia vivrà un momento di tensione con Diego. Raffaele e Ornella riflettono sulle conseguenze della separazione tra Viola ed Eugenio, Damiano si mostra sempre più riconoscente verso Viola per averlo informato sui problemi del figlio.

Spoiler Upas: tra Nunzio e Alice il rapporto diventa sempre più forte

Mettendo insieme alcuni indizi, Bianca inizia a sospettare che Antonello sia l’autore della challenge. La decisione di Marina di trascorrere le vacanze di Natale a Londra verrà osteggiata da Alice che non vuole allontanarsi da Napoli e da Nunzio. Mentre Salvatore stenta a rendere meno virtuale la relazione con Bufalotto, Bice sembra essere sempre più interessata a Castrese.

Antonello scoprirà che non è facile sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni e nel suo disperato tentativo di farlo, coinvolgerà pericolosamente anche Bianca, facendo precipitare nell’angoscia Franco, Angela e Giulia. La leggerezza e la complicità che contraddistingue il rapporto fra Nunzio e Alice sono sempre molto forti e potrebbero riservare ancora tante sorprese. Mentre Bice fa gli occhi dolci al cugino di campagna di Mariella, Sasà decide di mettere con le spalle al muro il suo misterioso contatto di chat, di cui finalmente si scoprirà l’identità.

In famiglia continua la forte apprensione e trepidazione per Bianca che, preoccupata per lo stato d’animo dell’amico, non vuole lasciarlo solo. Per aiutarlo però la giovane Boschi rischierà di mettersi in una situazione di pericolo. Mentre Mariella ricomincia impavida la sua guerra contro le Cirillo, Michele, in vista del Natale, fa a Silvia e Rossella una proposta originale e inaspettata.