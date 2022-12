Un posto al sole: Bufalotto, l’identità si scopre questa settimana (ma ormai tutti pensano che…)

Settimana di drammi e di risate a Un posto al sole. Le scorse puntate della soap partenopea di Rai 3 ci hanno mostrato una Lara Martinelli intenta a partire per conoscere il bambino che fingerà essere il figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma intanto è molto più immediata l’escalation di tensione relativa alla vicenda della web challenge…

Eh sì, proprio in questi giorni Bianca (Sofia Piccirillo) scoprirà che è proprio Antonello (Gennaro Filippone) l’autore delle challenge e da quel momento partirà una situazione di pericolo per la ragazzina, con l’intera famiglia Boschi destinata a cadere in ansia. Occhio dunque alla puntata del 15 dicembre… ma non solo per questo motivo!

Spoiler Upas: Bufalotto è Castrese?

L’episodio del 15, infatti, sarà anche quello in cui verrà ufficializzata la verità su una trama sicuramente molto più leggera, ma che da mesi incuriosisce non poco gli aficionados di Upas. Proprio nel momento in cui Bice Cerruti (Lara Sansone) sarà sempre più cotta di Castrese Altieri (Peppe Romano), il fratello di lei Salvatore (Cosimo Alberti) riuscirà a mettere con le spalle al muro “Bufalotto sensibile”, la sua ultima fiamma virtuale. E a quel punto – dopo mesi – sapremo finalmente chi è il misterioso individuo.

In realtà, sono ormai tutti convinti che proprio Castrese – l’uomo di cui Bice si è invaghita – sia il contatto di chat di Sasà: in effetti tutti gli indizi corrispondono (compreso il fatto di avere un “padre padrone”) e quindi non resta che aspettare pochi giorni per sancire probabilmente quello che i fan pensano ormai da settimane.