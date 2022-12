Un posto al sole: Elena Giordano torna a gennaio, c’è una questione urgente | Anticipazioni

L’arrivo del 2023 porterà diverse nuove dinamiche in quel di Un posto al sole. La prima novità della lista è una svolta inaspettatamente drammatica per una storyline che era invece partita in modo piuttosto leggero. Eh sì, tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere) le cose si metteranno decisamente male…

Già nelle attuali puntate di Upas è in corso un inasprimento dei rapporti tra il Cammarota e la Pergolesi junior, con lei decisa a non farsi una ragione del fatto che il suo nuovo amore preferisca Chiara Petrone (Alessandra Masi) a lei. Il problema è che, presto, la questione sfuggirà decisamente di mano portando e i toni di tutta la faccenda si alzeranno parecchio…

Spoiler Upas: occhio ad Alice!

In tutto questo si inserirà tra l’altro il ritorno a Napoli di Elena Giordano (Valentina Pace): un evento atteso da molti fan della soap, ma che avverrà in circostanze del tutto diverse da quelle che potevamo immaginare fino a poco tempo fa. Questo rientro, insomma, non avverrà in un clima di festa, ma sarà collegato a una questione da affrontare con urgenza!

Occhio insomma ad Alice: la sensazione è che la ragazza stia per fare il passo più lungo della gamba. E ciò farà sì anche che perfino amiche storiche come Elena ed Angela (Claudia Ruffo), almeno per ora, avranno più imbarazzo che piacere nel ritrovarsi! Non perdete dunque le puntate di gennaio, ne succederanno di tutti i colori…