Un posto al sole: Elena Giordano (Valentina Pace) torna nel cast? Gli indizi

In questi giorni a Un posto al sole stiamo assistendo a una serie di puntate che vedono nuovamente al centro della scena il personaggio di Alice Pergolesi, interpretato da un’ormai cresciuta Fabiola Balestriere. La ragazza, figlia di Elena e Andrea, è rientrata a Napoli insieme a sua nonna Marina (Nina Soldano) e subito si è messa in testa un obiettivo ambizioso collegato a colui che inizialmente le trame definivano “una bellezza locale”.

La bellezza in questione è quella di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), che Alice sta cercando di conquistare con la sua simpatia e con la sua grande passione per i social network e la multimedialità. Il ragazzo, che in teoria è fidanzato con Chiara Petrone (Alessandra Masi), nella pratica è solo in città già da un po’ e chissà che non finisca per stare un tantino al gioco della Pergolesi junior…

Valentina Pace: foto e video dal set di Un posto al sole

Insomma, nelle prossime settimane potremmo assistere a un ulteriore avvicinamento tra Alice e Nunzio, ma già sappiamo da tempo che Chiara si rifarà viva in quel di Napoli. Accadrà in concomitanza col Natale? E a quel punto, la Petrone troverà qualcosa di cambiato?

Presto sapremo tutto, ma la notizia ora sembra essere un’altra: Valentina Pace recentemente ha postato una serie di foto e video da Napoli sui suoi account social (anche in compagnia di attori di Upas), cosa che fa seriamente pensare ad un suo ritorno – già avvenuto, evidentemente – sul set della soap partenopea di Rai 3.

Vi ricordiamo che, ormai qualche anno fa, Elena Giordano – ovvero il ruolo impersonato dalla Pace – aveva vissuto una lunga e complicata storia d’amore con Valerio Viscardi (Fabio Fulco), poi terminata. È quindi da parecchio, ormai, che la figlia di Marina non è più presente; è giunto il momento di rientrare alla base? Se così sarà, lo scopriremo nel nuovo anno!