Un posto al sole: LIA, sappiamo davvero tutto di lei? Svolta spiazzante | Anticipazioni

A Un posto al sole, proprio in questi giorni stiamo assistendo al consolidarsi della storia d’amore tra Diego Giordano (Francesco Vitiello) e Lia Longhi (Giuliana Vigogna): una relazione che sembra rappresentare finalmente un buon approdo per il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo), che negli ultimi anni ha subito non poche batoste in senso sentimentale. Ma la sensazione è che non ci sia troppo da illudersi, perché da ora in poi le cose prenderanno una piega differente e, come vedremo, forse addirittura inquietante.

Iniziamo col dire che, negli attuali episodi, Lia sta scoprendo finalmente che fine hanno fatto i “suoi” gioielli: ce li ha Alberto Palladini (Maurizio Aiello)! La scoperta in questione, però, le provocherà una vera e propria crisi di nervi che potrebbe anche causarle dei problemi sul lavoro. E sarà la prima “cosa strana” che vedremo di lei, solitamente capace di gestire tutte le questioni con un atteggiamento piuttosto serafico.

Un posto al sole, Lia Longhi: qualcosa non corrisponde?

Comunque sia, la Longhi capirà di dover fare qualcosa per riprendersi i gioielli e coinvolgerà nella questione Diego che, a sua volta, chiederà un parere a Niko (Luca Turco). Anzi, a un certo punto proprio Diego insisterà affinché la sua amata parli di tutta la questione all’avvocato Poggi… e lei accetterà!

Ma è proprio questo il punto: se Lia sarà accondiscendente e si rivolgerà a Niko, è perché non vuole destare sospetti. Occhio, perché su questa misteriosa ragazza potremmo scoprire presto qualcosa di sorprendente: le cose che la riguardano sono proprio quelle che finora abbiamo dedotto… oppure no?