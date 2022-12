Un posto al sole, Nunzio tra Alice e Chiara: la Pergolesi non si arrenderà, lui cosa farà? | Anticipazioni

Un inaspettato triangolo amoroso rischia di fare da padrone nelle prossime puntate di Un posto al sole: come avrete sicuramente notato, quella che sembrava una sorta di “cotta adolescenziale” si sta trasformando in qualcosa di più strutturato. Ma fino a che punto lo sarà?

Ovviamente parliamo di Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere), che ormai da diversi episodi ha puntato Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo). E quest’ultimo, sia pure innamorato di Chiara Petrone (Alessandra Masi), ha finito – non senza qualche senso di colpa – per concedere le sue attenzioni anche alla nipote di Marina (Nina Soldano), con conseguenze imprevedibili.

Spoiler Upas: torna Chiara, ma Alice non molla la presa!

In tal senso c’è da dire che la “debolezza” di Nunzio è dovuta anche alla solitudine che ultimamente vive in assenza della sua Chiara, ma tale assenza sta per terminare: le anticipazioni indicano chiaramente che il 23 dicembre giunge “una sorpresa che Nunzio proprio non si aspettava“, il che significa che la Petrone rifarà capolino per le festività natalizie.

A quel punto, sarà il disastro: ad Alice, il cui viaggio a Londra durerà evidentemente pochissimo, importerà meno di zero il fatto che Nunzio abbia ritrovato Chiara e non intenderà assolutamente mollare la presa. E il “povero” Cammarota dovrà così giostrarsi in una situazione emotivamente complicata con due ragazze innamorate di lui! Ovviamente, il giovane cercherà di tenere a freno le mire di Alice… ma vi anticipiamo che non sarà così facile!

Naturalmente, la domanda che tutti si pongono è: Chiara scoprirà quello che è successo tra Nunzio e Alice? Ne riparleremo prestissimo…