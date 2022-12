Un posto al sole: Manuela si insospettisce, vuole parlare con Niko | Trama 5 dicembre 2022

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 5 dicembre 2022

Lunedì 5 dicembre 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone dei sospetti, un ritorno in classe e una richiesta di aiuto!

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Niko (Luca Turco) intende assecondare la pazza proposta di Manlio (Paolo Scalondro). Jimmy (Gennaro De Simone) si è però accorto di qualcosa di strano e rivela i suoi sospetti a Manuela (Gina Amarante) che decide di parlare con Niko per capire cosa stia succedendo.

Contenta del rientro in classe di Antonello (Gennaro Filippone), Bianca (Sofia Piccirillo) gli dà il regalo per il suo compleanno ma gli altri compagni se ne accorgono e si divertono alle loro spalle. Mariella (Antonella Prisco) ormai si sente in guerra contro le Cirillo, intanto Bice (Lara Sansone) le chiede aiuto per far rinsavire Salvatore (Cosimo Alberti) che a suo parere si è cacciato in una nuova quanto insensata storia d’amore.