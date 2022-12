Un posto al sole: Viola prenderà una decisione “natalizia” su Eugenio | Anticipazioni

A Un posto al sole, i festeggiamenti natalizi in casa Giordano vedranno o no la partecipazione di Eugenio (Paolo Romano), vista la crisi che da tempo attraversano lui e Viola (Ilenia Lazzarin)? È proprio quest’ultima che dovrà scegliere come comportarsi col marito e probabilmente ci sarà qualcuno che, senza volerlo, la aiuterà a decidere cosa fare…

Facciamo un passo indietro e vi anticipiamo che – grazie all’aiuto della Bruni e di sua madre Ornella (Marina Giulia Cavalli) – Damiano (Luigi Miele) scoprirà a breve che le sue ansie sulla salute del piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) erano fondate. Ora il difficile sarà convincere la sempre più riluttante Rosa (Daniela Ioia) a reagire in favore del figlio: la donna abbandonerà per una volta il suo atteggiamento respingente?

Spoiler Upas: Viola fa chiarezza in se stessa

Comunque sia, Damiano sentirà l’esigenza di sfogarsi riguardo al suo cattivo rapporto con Rosa, le cui conseguenze evidentemente finiscono per coinvolgere il povero Manuel. La giovane scorta sceglierà proprio Viola come confidente; lei, dopo il delicato confronto con l’amico, riuscirà a fare chiarezza in se stessa e, dopo aver riflettuto sulla sua storia con Eugenio, prenderà una decisione che avrà a che fare con la vigilia di Natale.

Dando uno sguardo in avanti su questa nuova trama, vi anticipiamo che con l’arrivo del 2023 la vicenda sui giocattoli contraffatti (che, com’è ormai chiaro, riguarda anche la fabbrica in cui lavora Rosa) continuerà e vedrà l’inserimento di un nuovo personaggio. Non perdete il nuovo anno di Upas!