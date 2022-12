Uomini e donne anticipazioni: Alessio Corvino raggiunge Lavinia in cerca di spiegazioni

Si avvia verso la sua naturale conclusione il percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. La donna infatti, dopo aver eliminato il corteggiatore Francesco Griffo, ha deciso di concentrarsi esclusivamente sui due Alessio, unici pretendenti ormai rimasti nel parterre.

Nelle prossime puntate del dating show di Canale 5, la tronista avrà a disposizione una sola esterna, che deciderà di trascorrere con Alessio Campoli. Il romano porterà la Mauro nei luoghi della sua infanzia, facendo emozionare non poco Lavinia, che si lascerà andare a un tenero abbraccio.

Spoiler trono classico Uomini e donne: Lavinia chiede un bacio ad Alessio

Nei giorni seguenti Alessio Corvino, venuto a sapere della giornata trascorsa tra Lavinia e il Campoli, andrà su tutte le furie, raggiungendo la donna nel camerino in cerca di spiegazioni. La giovane italospagnola cercherà di provocare il Corvino, sperando in una reazione ancor più forte da parte sua. L’uomo, al contrario, si placherà alla vista della ragazza, la quale gli chiederà insistentemente un bacio.

Alessio non sembrerà convinto a darglielo benché alla fine cederà parzialmente, dandogliene uno sulla guancia. Come andrà a finire questo interessante triangolo amoroso? Per scoprirlo, appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale a partire dalle 14.45 con le nuove puntate di Uomini e Donne.